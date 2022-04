Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Piden a Cosse obras de saneamiento para 20.000 vecinos

¡Buen jueves! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para empezar el día. Negociaciones políticas en la zona metropolitana copan la agenda por estas horas. Empecemos el recorrido.

Más de tres barrios

Oficialismo y oposición de Montevideo apresuran reuniones por el préstamo del BID cuando restan pocos días para el 25 de abril, plazo que pusieron para considerarlo en la Junta. El equipo de Carolina Cosse responderá este viernes a la propuesta que hizo la coalición multicolor en las últimas horas. ¿Qué plantea? Aumentar la cantidad de vecinos beneficiados por obras de saneamiento. Puntualmente, que suban de 2.000 - lo previsto en el proyecto original - a cerca de 20.000, que sería en más de tres barrios. ¿Cuánto dinero implicaría? Subir “a más del doble” una partida extra que propuso Cosse en febrero de US$ 12 millones, junto con “mecanismos de financiación” para poder llevarlo adelante.



Entretelones

Después de la aprobación de un fideicomiso de US$ 44 millones para Canelones con un voto nacionalista, sigue la polémica. Cambios. El edil Juan López fue expulsado del sector Alianza Nacional, renunció al Partido Nacional y más tarde dijo que no entregaría su banca a sus excompañeros blancos. Pedidos. El intendente Yamandú Orsi aseguró que “esta vez el ordeno y mando no funcionó”, y que López le pidió obras a cambio de su voto. Cruces. El senador Sebastián Da Silva dijo que el apoyo fue comprado y catalogó al edil de “pobre diablo”. Orsi respondió que "(es) la misma forma en que un mal patrón trata a su peón”, y el presidente nacionalista retrucó que no iban a aceptar consejos de cómo tratar a los peones que dio Orsi. “Precisamente él, que forma parte del MPP junto con los tupamaros”, sostuvo.

Múltiples declaraciones

Este jueves declararán ante la Justicia varios participantes de la fiesta de jóvenes blancos, entre ellos, organizadores del evento, tras la denuncia de violación que presentó una adolescente de 16 años. Investigación. El fiscal del caso dijo a El País que si bien todavía no se pudo identificar plenamente a los agresores, la declaración de la víctima “aportó más indicios” sobre quiénes podrían ser. Para conocer más detalles, te recomiendo esta nota (para suscriptores).

Llamado

El Frente Amplio convocará al Parlamento al ministro de Educación Pablo Da Silveira. Esto se resolvió poco después de que el MEC aprobara un documento con los criterios para que los maestros y profesores tengan título universitario. Diferencias. Desde el Frente Amplio el paso que dio el ministerio el 28 de marzo generó “sorpresa”, mientras que en el sindicato de docentes de Formación en Educación produjo “malestar”. ¿Se van a titular todos los docentes o solo algunos? Esta es una de las preguntas que busca hacerle el senador José Carlos Mahía al ministro.

Rusia podría estar afuera

Mientras continúa la guerra en Ucrania, este jueves podría producirse un paso importante a nivel diplomático. A propuesta de Estados Unidos, la ONU votará la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Efectos. Implicaría otro portazo para Rusia, que recordemos es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y uno de los miembros originales del Consejo de Derechos Humanos. Antecedentes. El mecanismo se ha usado en una única ocasión: en 2011, contra Libia, y es para miembros que cometan “violaciones graves y sistemáticas” de los derechos humanos. Sobre la guerra, les recomiendo una crónica desde Madrid con la historia de refugiados ucranianos en España.

Para entretenerse

Terror y animación: "Virus 32" y "Sonic 2", las películas que renuevan la cartelera de cines.



"Bake Off Uruguay": eliminan a participante que dejó papel aluminio dentro de una torta.



Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar mañana.



Soy Agustín Magallanes, periodista Digital y me podés escribir a [email protected] por cualquier comentario.



3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés conocerlas y suscribirte podés hacerlo aquí.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy.