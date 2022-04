Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por una cabeza, Orsi obtuvo millonario fideicomiso

¡Hola! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este miércoles con las principales noticias para empezar el día. Ya sin la emergencia sanitaria, el cruce político se reavivó por estas horas. Empecemos el recorrido.

Un edil

El intendente de Canelones Yamandú Orsi logró ayer la aprobación de un fideicomiso de US$ 44 millones para realizar obras en el departamento. ¿Cómo lo obtuvo? Con el voto del edil nacionalista Juan López, lo que derivó en dardos cruzados. Polémica. El edil canario no se adhirió a la disciplina partidaria y dio su apoyo al proyecto que remitió Orsi a la Junta de manera exprés. "Me tildaron de traidor y dijeron que me iban a hacer un juicio político”, lamentó López en diálogo con El País. Malestar. El caso incluso generó preocupación en Torre Ejecutiva. El presidente Luis Lacalle Pou estableció contactos para conocer de primera mano las negociaciones, contaron a El País fuentes partidarias de Canelones. Varios dirigentes hablaron ayer de la posible expulsión de López.



Otra historia

Sí, lo que se esperaba, llegó. Este martes el presidente y ministros pusieron la firma y se levantó oficialmente la emergencia sanitaria, dictada el 13 de marzo de 2020. Exhortación. Desde el MSP, IMM y otros servicios se exhorta a seguir usando el tapabocas a pesar de que no sea obligatorio. Lo mismo que mantener el adecuado lavado de manos y buena ventilación, entre otras medidas que fueron como un mantra por más de dos años. Efectos. En el caso de la educación, tras Semana Santa se pondrá fin a los aislamientos y testeos por covid en jardines, escuelas, liceos y UTU. En los espectáculos no habrá aforos, no se exigirá tapabocas y no se controlarán las vacunas. Te recomiendo la siguiente nota con más cambios que se activaron.

Droga rosa

En las últimas horas seguramente escuchaste hablar de “Tussi”. ¿Qué es? Se trata de una droga mezcla de LSD, metanfetaminas y también cocaína, de color rosado, que se consume por vía oral o se inhala, y es “mucho más nociva” que la pasta base dijo en las últimas horas el ministro del Interior Luis Alberto Heber. Para conocer más de su origen, efectos, precios y los detalles de las primeras incautaciones de esta "droga VIP" en Uruguay te recomiendo esta nota (para suscriptores).

Devastación

Sigue el horror de la guerra en Ucrania. El alcalde de Mariúpol denunció este miércoles que las tropas rusas han comenzado a operar con crematorios móviles para hacer desaparecer las "huellas de sus crímenes". Pedido. El presidente Volodimir Zelenski reiteró ayer que el ejército ruso ha cometido crímenes de guerra y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que excluya a Rusia. Presión. Estados Unidos y la Unión Europea preparan nuevas sanciones para forzar a Rusia a poner fin a la invasión que comenzó el 24 de febrero.

Balacera

Un hincha de Peñarol resultó baleado en Santa Fé (Argentina) en la previa del partido que jugaron Colón y los aurinegros por la Copa Libertadores. Esto se dio en el marco de incidentes entre barras del Sabalero y la Policía.

Hubo corridas, piedras y balas, y en ese intercambio, un hincha de Peñarol que estaba ya ocupando un lugar en los palcos de la tribuna Suroeste recibió un impacto.



Para entretenerse

Cinemateca Uruguaya presentó la grilla de la edición 40 de su Festival Internacional. Aquí podés conocer todos los detalles de un clásico del cine nacional.



Además, se estrenó Star+ "Los ojos de Tammy Faye", la película que le dio el Oscar a Jessica Chastain.



Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar mañana.



