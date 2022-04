Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El lunes sube boleto capitalino pagando con o sin STM

¡Buen viernes! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para empezar el día. Tras una consulta popular hace pocos días, se pretenden impulsar otras. Empecemos el recorrido.

Al fondo que hay lugar

Atención si andás en ómnibus porque el lunes aumentará el precio del boleto. ¿De cuánto será el ajuste? De $3 si se paga con la tarjeta STM y de $4 si se abona en efectivo. Para ser más gráfico: el boleto de 1 hora pagado con la tarjeta STM pasará a costar $ 39 y abonado en efectivo costará $48. ¿Excepciones? No aumentará el boleto para jubilados, el boleto zonal y se mantienen los beneficios a usuarios frecuentes para el boleto ABC. Abrupta crisis. La comuna aseguró en un comunicado que este ajuste - después de una suba de combustibles - ocurre "en el marco de un sistema de transporte público que ha enfrentado la mayor y más abrupta crisis de su historia".



No me la compliques

Sí, apenas ocho días después de su clasificación al Mundial de Catar, Uruguay conocerá hoy los rivales que encontrará en la primera fase de la Copa del Mundo. ¿A qué hora será el sorteo de series? A partir de las 13.00 hora uruguaya en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha, la capital de Catar. Te dejo todos los detalles en el siguiente link. Cónclave. En esta jornada se desarrollará una reunión de entrenadores presencial donde se debatirá sobre el aumento de la cantidad de convocados de cara al Mundial.

Difícil

A menos de una semana del referéndum de la LUC altos dirigentes del Pit-Cnt declararon a El País que no descartan impulsar una nueva junta de firmas para oponerse a un proyecto de ley de reforma de la seguridad social que aún no está definido por el gobierno. ¿Es posible? Constitucionalistas coincidieron de que no se puede hacer porque se trata de una ley de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. ¿Qué hay sobre la mesa? Un borrador aprobado en noviembre pasado por la Comisión de Expertos en Seguridad Social - que no fue acompañado por el Frente Amplio y representantes de los trabajadores y jubilados – en el que se propone aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años, para los nacidos de 1971 en adelante, entre varias medidas.



Vamos de nuevo

Se volvió a reflotar por estas horas una iniciativa que no prosperó en 2019 y que se suspendió su tratamiento por la LUC. El ministro del Interior Luis Alberto Heber anunció en las últimas horas que su cartera está trabajando para proponer una reforma constitucional que legalizaría el allanamiento nocturno, por considerarla una herramienta necesaria para combatir el delito. Planteado por Larrañaga. Esta fue una de las cuatro temáticas principales que conformaron la propuesta de reforma constitucional “Vivir sin miedo”, impulsada por el ahora fallecido Jorge Larrañaga.

Casa de Galicia

Entre llantos y abrazos, funcionarios y pacientes se despidieron ayer de Casa de Galicia. La institución fundada hace más de 100 años cerró sus puertas en las últimas horas tras un proceso judicial. Son casi 40.000 los socios que tuvieron que ser distribuidos entre el Hospital Evangélico, el Círculo Católico, Cudam, Crami y Universal. Te recomiendo esta crónica que recoge lo que se vivió este jueves. "Esto es casa de Galicia. Es una familia, no pasa en ningún otro lugar", dijo uno de los testimonios en un día cargado de recuerdos para la comunidad gallega.



Nuevo capítulo

Una batalla importante de esta guerra paralela a la de las bombas que caen en Ucrania, se libró ayer. El presidente Joe Biden dispuso una inédita liberación de reservas de crudo para aliviar a los hogares estadounidenses ante la suba de los combustibles como consecuencia de la guerra en Ucrania. La medida coloca en el mercado un millón de barriles diarios de crudo durante seis meses. Incendio. Rusia acusó este viernes a Ucrania de atacar un depósito de petróleo situado en las afueras de la ciudad rusa de Bélgorod, junto a la frontera ruso-ucraniana, que causó un gran incendio.

Para entretenerse

Guillermo Francella habla de "Granizo" y de cómo sobrevivir a la crueldad de las redes.



Además, ¿qué serie fue abandonada hace cinco años, llegó a Netflix y ahora está entre lo más visto?.



Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar el lunes.



Soy Agustín Magallanes, periodista Digital y me podés escribir a [email protected] por cualquier comentario.



