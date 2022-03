3 minutos 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No se ha llegado a los votos necesarios para la derogación"

¡Buen lunes! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para empezar el día. Después de varios meses de campaña intensa, se cerró el referéndum de la LUC con una escasa diferencia de votos entre una opción y la otra. Empecemos el recorrido tras una jornada especial.

Por una cabeza

Sí, se terminó la avalancha de celeste y rosado que vimos durante las últimas semanas después de una crispada campaña electoral. Ayer ganó la opción de "NO" derogar 135 artículos del buque insignia del gobierno. ¿Por qué diferencia? Con el 100% de los circuitos escrutados, el "SÍ" obtuvo 48,82% de los votos y el "NO" 49,86%. En tanto, el acumulado del voto del "NO" + voto en blanco es de 51,18%. Y hay 36.071 votos observados.



"Etapa superada"

Ayer sobre las 23:00, el presidente salió escoltado por sus ministros para dar un mensaje a la ciudadanía en Torre Ejecutiva. Remarcó que tras la votación es una etapa "superada" y que de esta forma la LUC "queda firme". ¿Qué viene ahora? Lacalle Pou adelantó que se trabajará en educación, la reforma de la seguridad social, los asentamientos y la apertura comercial al resto del mundo.

Piden que pongan la lupa

Con estos resultados a la vista, el "SÍ" espera que el gobierno "tome nota" del resultado obtenido. ¿Qué dijo el presidente del Frente Amplio? Fernando Pereira dijo que si se extendía un poco más la campaña, el "SÍ" ganaba el referéndum. "Les hicimos un partido parejo y con 15 minutos más seguro se lo ganamos (...)", dijo, y enfatizó poco antes de la conferencia de Lacalle Pou: "A esta hora no pueden decir que ganó el No, porque no hay nada más poderoso que un pueblo luchando, transformando".

Los comandos del "SÍ" y el "NO" se dieron lugar, a poca distancia, para celebrar los resultados. Te recomiendo ver aquí los videos del comando rosado y del celeste.

Sí, mientras de un lado y otro festejaban los resultados, a miles de kilómetros se celebraban los premios Oscar. Conocé aquí los ganadores y nominados, así como un evento bastante inusual protagonizado por Will Smith y Chris Rock.



