"No es una causa partidaria" vs. "referéndum revancha”

¡Buen miércoles! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para empezar el día. La campaña de la LUC se va cerrando y hoy de noche hablará el presidente. Empecemos el recorrido.

Salió cadena

Sí, después de toda la polémica sobre si utilizarían o no la cadena nacional para transmitir su mensaje de la LUC, el comando del "SÍ" remarcó ayer por esa vía que el referéndum “no es una causa partidaria”, buscando así captar al voto indeciso. El destacado actor uruguayo César Troncoso - protagonista de la película "El baño del Papa", entre otras - encabezó el video en cadena nacional, donde también destacó que "quienes gobiernan no pueden abusar de la fuerza, ni del poder de la comunicación”. En la segunda parte del mensaje, personas no públicas criticaron, entre otras cosas, los aumentos de los combustibles en lo que va del gobierno.



"Revancha"

Al mismo tiempo que se desarrollaba la cadena nacional, el "NO" hizo su acto de cierre en Las Piedras, un lugar casi de cábala para la coalición porque allí se hizo el acto de cierre en 2019. ¿Quiénes hablaron? Líderes de los partidos de la coalición y el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, quien cuestionó a la izquierda porque, dijo, “quieren hacer de esto un referéndum revancha”. ¿Se termina acá su campaña? No, este miércoles de noche el presidente Luis Lacalle Pou dará una conferencia de prensa, y desde el comando del "NO" ya dijeron que tendrá la última palabra antes del domingo.



Sube y se mantiene

De acuerdo a la última encuesta de Cifra, el 45% de los uruguayos mayores de 18 años dice que votará el 27 de marzo por mantener los 135 artículos de la LUC, mientras que el 41% señala que apoyará la derogación de ellos. ¿Hubo cambios? Mientras que el "NO" se mantuvo en ese porcentaje, el "SÍ" creció ocho puntos porcentuales (del 33% al 41%) pero a costa de una baja de los indecisos, que pasaron de 20% a 10%.



Linda toma panorámica

La campaña de la LUC no solo tuvo efectos en el plano terrenal, sino también a varios metros de altura. El lunes se público un video en redes sociales donde se muestra la antorcha de la refinería de Ancap en La Teja encendida con una lona de color rosada y una pancarta que invita a votar por el "SÍ". Por esto, la Fuerza Aérea inició una investigación para dar con el responsable de hacer volar un dron en esa zona. ¿Por qué este paso? Porque la acción violó el Código Aeronáutico. Ahora Ancap busca quitar la pancarta, aunque reconoció que es "complejo", e inició una investigación para identificar a los responsables.

El imperio contraataca



La guerra en Ucrania se acerca al mes de duración mientras el ejército de Vladimir Putin mantiene sus bombardeos en Kiev, Mariúpol y Odesa. Pero en las últimas horas, el Pentágono afirmó que los ucranianos comenzaron a contraatacar a los rusos, especialmente en el sur, en vez de dedicarse únicamente a defenderse. Igual la calma no cesó porque el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov dijo ayer que Rusia sólo usará armas nucleares en Ucrania si se enfrenta a una “amenaza existencial”. Mientras tanto, la tragedia humanitaria no cesa y ya son más de 3,7 millones de ucranianos los que debieron huir.

Todos esperando el 24

Sí, es un hecho que todos los uruguayos estarán mirando el partido con la esperanza de viajar luego al Mundial de Catar. Ovación trae hoy el equipo que tiene en mente el Tornado Alonso para recibir a los incaicos y con el que busca sellar la clasificación en la que se va gran parte del humor de los uruguayos.

Para entretenerse

Si sos fanático de los premios Oscar, no te podés perder las 10 actrices que buscan entrar en la historia del cine este año.



Además, el regreso de Guns N Roses: los recuerdos de un show inolvidable e histórico para Uruguay.



Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar mañana.



Soy Agustín Magallanes, periodista Digital



