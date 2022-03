Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La estrategia por la LUC, China presente, ¿y el fútbol?

¿Cómo amaneciste? Soy Lucía Baldomir, editora Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para arrancar el día. Amaneció fresco, pero se espera que las temperaturas lleguen a los 26 grados en Montevideo y 28 en el norte. Vamos a las novedades para que estés informado.



Coronavirus: MSP no se preocupa por brotes en Asia y Europa, ¿qué dicen expertos?

La variante ómicron hizo encuarentenar a millones de personas en China tras niveles de contagios que llegaron a máximos en dos años. Y en Europa volvieron a crecer los contagios. Pero el MSP dice que mira sin "preocupación" esta situación. Dato a tener en cuenta: aunque el número de casos en China sigue siendo bajo en comparación con la cantidad de habitantes, es importante en el contexto de ese país, donde las autoridades han aplicado una política de "covid cero” y por eso han enviado a encuarentenarse a todos.



¿Qué dicen los expertos? Un rebrote en los contagios puede hacer que, lo que las autoridades visualizan como el final de la ola en Uruguay, se vea “altamente entorpecido”, alertó el infectólogo Eduardo Savio. “Solo la alta vacunación y una pronta cuarta dosis puede minimizar un rebrote”, explicó. Para Pilar Moreno es un factor a tener en cuenta y cree que hay tres hipótesis principales detrás del aumento de casos: la eliminación de restricciones, el nuevo sublinaje de ómicron llamado BA.2 que es más contagioso (y que ya se ha encontrado en Uruguay) y el descenso de la inmunidad que producen las vacunas pasado un tiempo.



La clave sería tener la cuarta dosis. Y ahí algo a saber antes de la cuarta dosis: los expertos indican que, a medida que aumenta la inmunidad de cada persona, es más probable sufrir efectos adversos. “La persona va adquiriendo mayor inmunidad y, por lo tanto, al recibir un refuerzo su organismo reacciona de una forma más potente que si no hubiese estado vacunado antes”, explicó Savio. En este sentido, de cara a darte la cuarta dosis es posible que tengas síntomas leves como dolor de brazo, fiebre o dolor de cabeza tras el pinchazo.



En Guerra: ¿Y China en qué anda?

Llegamos al día 20 de la invasión de Rusia en Ucrania, algo que al menos yo no pensé que duraría tanto. Las dos partes continuarán este martes las negociaciones para alcanzar un alto el fuego, mientras siguen los bombardeos y se endurecen las sanciones económicas contra Rusia. Ucrania, en tanto, dispuso un nuevo toque de queda hasta el 17 de marzo en Kiev, la capital, que está siendo atacada por tropas rusas. A todo esto hay un país que se maneja silencioso, y algo no huele bien al respecto: China. En el Consejo de Seguridad de la ONU la potencia asiática evitó condenar a Rusia por la invasión y ahora Estados Unidos sospecha que China ayuda militar y económicamente a Rusia.



Violación y hambre: ¿dónde están los responsables?

Las mujeres de 26 y 35 años que vivían una situación doméstica extrema y eran violadas por sus hermanos, fueron trasladadas ayer del Hospital Pereira Rossell a un hogar del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí fueron atendidas por la Secretaría de Discapacidad de la cartera, dado que ambas presentarían enfermedades mentales y aún están siendo evaluadas por especialistas. Pero los que aún no se encuentran son los familiares que huyeron. “En el 2020 el Mides tuvo un intento de acercamiento a esta familia a partir de un pedido de intervención, pero no logró ubicarlas. Y recién ahora se nos puso en conocimiento de esta situación. Es la primera vez que la Dirección Nacional de Discapacidad interviene”, dijo en declaraciones a Subrayado (Canal 10), Karen Sass, la directora de esta área del ministerio. Fiscalía ya advierte que la investigación será larga.



La LUC: uno de los ideólogos de referéndum tras Lacalle

Ayer se produjo en Minas un incidente en el que el presidente Luis Lacalle Pou se plantó ante un sindicalista de Fancap y le dijo: "Dejaron pudrir un horno y nunca te vi levantar la voz". El dirigente sindical de Ancap, era Gerardo Rodríguez, fue uno de los principales promotores de la recolección de firmas para llegar a esta instancia de referéndum. Lo hizo cuando aún gran parte del Frente Amplio no estaba convencido de impulsar el recurso.



¿Qué esperar hasta el 27 de marzo? Puede haber más cruces como estos. Lo que ya decidió Lacalle Pou es que si bien hará una conferencia de prensa el miércoles 23 a las 20:30 horas en vez de una cadena nacional, no contestará en ella el mensaje que dé el Frente Amplio el día anterior, en cadena nacional y a favor del Sí. Por otro lado, puede moverse la actividad del otro lado de la orilla porque las campañas del No y el Sí viajan a Buenos Aires a buscar votos del exterior de cara al referéndum.



La de Peñarol y la de Nacional

¿Por qué Pablo Repetto sigue al firme tras la mala racha de Nacional? Acá las respuestas.



¿Qué pasa con el aspecto sanitario en Peñarol? Hay un jugador que podría estar para enfrentar a Deportivo Maldonado.

Antes de despedirme. Si te agarró el sueño anoche y no pudiste terminar de ver La Voz Uruguay, acá te dejo un resumen de lo que terminó ocurriendo: Emoción, aplausos y hasta piropos.

Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar mañana.



Soy Lucía Baldomir, editora Digital y me podés escribir a [email protected] por cualquier comentario.



3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés conocerlas y suscribirte podés hacerlo aquí.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy