Sorpresas en coronavirus y la LUC y qué votar

Soy Lucía Baldomir, editora Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para arrancar el día. El referéndum de la LUC tiene nuevo giro, el coronavirus da sorpresas y otras tres novedades para que estés informado. ¡Vamos!

1) Referéndum de la LUC: la clave de los indecisos

¿Ya sabés qué vas a votar el 27 de marzo? Quedan 13 días para el referéndum de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración y la gran incógnita son los indecisos. Es que según Equipos son el 28% del electorado.



¿Dónde está el meollo? La Corte Electoral avisó que el voto en blanco será considerado un voto por el "NO". Muchos de los que respaldan la LUC han planteado que sería un voto a favor del gobierno pero con "tirón de orejas". Por eso, en el Frente Amplio salieron a pedir a los indecisos votar anulado, y el oficialismo dice que "confunden".



Lo que necesitas saber: El voto en blanco se produce cuando el votante deja el sobre vacío, pero también se computa cuando se introducen objetos extraños sin ninguna de las dos papeletas. En cambio, se anula cuando hay más de una papeleta, están rotas o rayadas o acompañadas de un objeto.



Para ver cómo todo pasa por lo ideológico y ya nada por la LUC: los gremios de la salud están con el "SÍ" pese a que no se toca lo sanitario



Si tenés dudas sobre artículos específicos, hoy salió un nuevo capítulo del Debate sobre la LUC en el que ocho defensores del SI y del NO plantean sus posiciones al respecto. Miralo acá.

2) Guerra en Ucrania: vuelven a bombardear antes de negociar

En la antesala de la cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, al menos dos personas fallecieron y otras tres fueron heridas después de que un proyectil impactara anoche contra un edificio de apartamentos en Obolonski, una zona residencial de Kiev. El Gobierno de Ucrania exigirá de nuevo al de Rusia en la cuarta ronda de negociaciones que tienen previsto celebrar este lunes, un alto el fuego y la retirada de todas la tropas rusas de territorio ucraniano, pero ya no ha tenido suerte las veces anteriores.



¿Y en Uruguay cómo la vemos? Ya les he hablado del impacto en el precio del trigo, la carne, el petróleo, pero KPMG hizo un análisis sobre cómo tras que se alejan los efectos económicos del COVID llegan nuevos shocks externos por la guerra y qué opciones tienen las autoridades.



3) Coronavirus: no se ha ido

Bueno decía que el COVID se fue... Ayer se cumplieron dos años desde que en Uruguay se detectaron los primeros casos de coronavirus. Carmela Hontou, empresaria señalada en los primeros días de la pandemia publicó una carta al respecto. Pero lo que parece acabarse tuvo noticias no tan buenas. Millones de ciudadanos fueron puestos en confinamiento este domingo en China, tras registrar la cifra más alta de contagios por covid-19 en dos años, pero la política de “cero covid” provoca fatiga entre la población e, incluso, dudas sobre su efectividad.



4) Se reanudó la fecha y Nacional tiene que remontar

Se completó la fecha que había quedado suspendida y Nacional cerró ayer frente a City Torque con un empate. Al decir de Juan Pablo Romero, Nacional está "hundido": quedó 12° en la tabla, con la misma cantidad de puntos que su rival de turno y Albion, que por diferencia de goles están abajo. Esto es tras que los tricolores jugaron cinco partidos, solo le ganaron a Rentistas, de local no consiguieron victorias y tienen en su haber cinco puntos de 15 posibles.

5) Una historia de resiliencia

Por último una historia de resiliencia, sobre un tema que con la reanudación de clases puede incrementarse: el bullying. Fernando “Monti” Montero tiene 39 años, es médico, se dedica a la acupuntura y deportología, practica drifting a nivel profesional. De chico sufrió bullying y las vueltas de la vida lo reencontraron con quien durante años fue su acosador. Fue en un casamiento que Fernando le salvó la vida a quien tanto daño le había hecho en la niñez. Aquí su historia.



Para entretenerse

Si te gusta la música...

Acá los nuevos lanzamientos



Si te gusta la televisión...

Entrevistamos a Roberto Leal, el conductor de "El desafío" y dice: "Los niños son los dueños del control remoto"



