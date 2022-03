Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ayuda uruguaya a ucranianos, covid y ¡los precios!

Llegamos al viernes. Soy Lucía Baldomir, editora Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para arrancar el día. Hoy soy cinco los temas a atender. Te vas a enojar con lo caro que está Uruguay, pero vas a ver que algo bueno también hay. También vas a tener una buena y una no tanto del covid y podes sentirte orgulloso que dos uruguayas están al firme en Ucrania ayudando a refugiados. ¿Te levantaste con frío? Ya lo avisó Serra. Basta de preámbulos.

1) Las uruguayas que fueron a ayudar a la guerra

Hoy entramos en el día 16 con guerra. Más de 2,5 millones de personas han huido para refugiarse en los países vecinos y otros 2 millones de habitantes se estima que tuvieron que mudarse forzosamente, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Y en medio de todos ellos surgen los rostros de Ximena y Romina, dos uruguayas que viajaron a la frontera entre Polonia y Ucrania para ayudar. "Ahora hay menos ocho grados bajo cero, y hay gente de ochenta años caminando con una valijita”, contó a El País Romina Rinaldi, analista internacional y periodista. Imperdible el relato que le transmitieron a la periodista Rocío González.



En el terreno militar... Rusia pidió una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar este viernes lo que llamó "las actividades militares biológicas de Estados Unidos en el territorio de Ucrania". En su cuenta de Twitter, la misión rusa ante la ONU anticipó que dispone de "resultados de los análisis de documentos relativos a las actividades militares biológicas de Estados Unidos en Ucrania".



2) Coronavirus: Radi ve el 2024 y MSP flexibiliza

Como que termina, pero no termina. Hablamos de la pandemia. Ayer el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que posiblemente durante la primera semana de abril “se incluirá en la carpeta” de la cartera una flexibilización de las medidas sanitarias que están vigentes a causa de la pandemia de covid-19. Salinas hizo énfasis en aquellas actividades que se realizan en ambientes cerrados al igual que en la educación y también sobre las condiciones de ingreso al país para uruguayos y extranjeros. Pero el ex líder del GACH, Rafael Radi, no fue tan optimista sobre el fin de la pandemia en el corto plazo. “Habrá pandemia hasta 2024”, dijo.



Con esa perspectiva, consejo: Qué hay que tener en cuenta al volver a la actividad física si tuviste covid



3) Es caro, pero vienen más argentinos

Que Uruguay es más caro que Argentina en muchos productos no es una novedad. Lo nuevo es que se disparó la brecha de precios entre ambos países y según un último estudio Salto está un 130,3% más caro que Concordia, por ejemplo. Eso no ha hecho que sigan llegando argentinos a Uruguay. De hecho El Empresario da cuenta hoy que abrieron un cowork con toque "crypto". Tras invertir US$ 100.000, en junio se inaugura Lighthouse que estará ubicado Zelmar Michelini y la avenida Franklin Delano Roosevelt. Acá los detalles.

4) Bustillo y las amarillas

El canciller Francisco Bustillo acumula varias tarjetas amarillas y en la oposición sostienen que si no fuera por el referéndum de la Ley de Urgente Consideración en el gobierno ya lo habrían removido. El presidente Luis Lacalle Pou lo respaldó luego del episodio de la OEA. Ayer El Observador dio a conocer que el ministro hizo uso del auto oficial para fines personales, lo cual volvió a generar conversaciones. Fuentes de gobierno señalaron a El País que no había "ambiente" como para cesar al ministro de Relaciones Exteriores, y que pese a que se entiende que ha cometido “algunos errores”, al menos de manera inmediata no se esperan consecuencias. De todos modos, todos sostienen que “el único que tiene la llave” en cuanto a lo que pueda suceder con esta situación es Lacalle Pou.



5) Asume Boric en Chile y Lacalle asiste a la reunión

Gabriel Boric asume en Chile como presidente. En los primeros meses de la transición ha dejado en claro el rol que le dará a los temas de género en su gestión. Compuso un gabinete con mayoría mujeres y eligió una edecán mujer, entre otros. Con 36 años, este ex líder estudiantil que se hizo famoso hace apenas una década cuando encabezada las marchas a favor de la educación gratuita, será el mandatario más joven en llegar a La Moneda. Ayer entre las particularidades que recibió como regalos tuvo una pokebola y un Squirtle, debido a que es fan de Pokemon.



Para entretenerse

Si te gusta el carnaval...

Hoy hay noche de fallos. Acá cómo se vota, cuáles son favoritas y más



Si sos fan del streaming...

Netflix anunció la fecha de estreno de la sexta temporada de "Peaky Blinders"



Más propuestas para el fin de semana...

Una maratón de "Watchmen", "El filmador" y otras

¿Los herederos?

Suárez, Abreu, Lugano, Recoba y Montero tienen hijos que asoman en las formativas de grandes clubes. Benjamín, hijo de Luis Suárez, por ejemplo, juega de delantero en las categorías menores del Atlético de Madrid y luce el mismo número de camiseta (9) que su padre en el equipo principal Colchonero. Es uno de los que cuenta esta nota para suscriptores de Ovación ¿Será el sucesor?



