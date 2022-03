Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Billetera ajustada, guerra, LUC y fútbol

Buen martes, soy Lucía Baldomir, editora Digital y te traigo las principales noticias para estar informado de lo que se va a hablar hoy. ¿Te parece que el dinero no te alcanza? La guerra tiene algo que ver en eso, que pese a nuevas negociaciones hoy no parece haber un fin cercano. La buena noticia: vuelve el fútbol. Vamos al desarrollo.

Acordemos no subir mucho

Como te decía, la guerra está poniendo presión a varios precios internacionales y ya hay supermercados que avisaron al gobierno que subirán los precios en el corto plazo. Por eso ayer el presidente Luis Lacalle Pou dijo que apuntará a generar un acuerdo de precios voluntario como ya ocurrió en mayo 2020. A cambio habrá alguna moneda. Por lo pronto, la Cámara de Industrias se reunirá mañana viernes con el Ministerio de Economía para pedirles medidas por el subsidio en Argentina al mercado interno de trigo que genera una distorsión en Uruguay, esto es, la fabricación de panificados resulta más económica allá que acá.



Mientras tanto, como estamos pensando en el bolsillo, te recomiendo que mires esta nota (para suscriptores) con las zonas de Uruguay donde se pagan salarios promedio de US$ 3.300 y se invierten cientos de millones.

Guerra entre Rusia y Ucrania: el último dato

Esta madrugada uruguaya se produjo un cónclave entre los cancilleres de Rusia, Ucrania y Turquía. Pero el resultado no fue bueno: "No hubo avances" para un alto el fuego dijo el canciller ucraniano. Esto se produce un día después del ataque contra un hospital pediátrico, que dejó al menos tres muertos y un panorama desolador.

Identificaron los cuerpos y hubo avances en caso de la casa del horror en Santiago Vázquez

En la tarde de ayer, estudios de ADN confirmaron que los restos encontrados en la casa de Santiago Vázquez eran de Ahielén Casavieja, de 16 años y de Karina Sarachu Dávila, de 34 años, indicaron dos fuentes del caso. Además se produjo la formalización de la investigación contra el taxista por el juez penal Gonzalo Arzuaga. La fiscal de Delitos Sexuales, Sandra Boragnola dijo que los móviles de los crímenes no estaban aún claros. “Pudo ser por drogas o por odio o desprecio a la mujer”, dijo Boragno en una rueda de prensa.

LUC: No gustó la idea

Quedan poco más de dos semanas para el referéndum de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración y la campaña prende más los motores. Ayer el presidente Luis Lacalle Pou sorprendió al decir que no usaría la cadena nacional para defender el NO sino que haría una conferencia de prensa y a la comisión del Sí no le gustó nada la idea. A todo esto, Equipos de noche informó de una nueva encuesta: 35% votaría por mantener artículos, 34% derogaría y hay 28% de indecisos.



Ya sabemos que en las campañas electorales suele haber desinformación. Por eso te recomiendo una serie que comenzamos a publicar con verificaciones de AFP Factual sobre frases que se sostienen en medio de la campaña. La primera de hoy: "La educación media superior dejó de ser obligatoria en Uruguay con la LUC" Resultado: FALSO.

Para entretenerse

Si te gustan las series...

"Los Protectores": ¿cómo es la serie de Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y Andrés Parra?



Si te gusta la música...

Vuelve Divididos a Montevideo: conozca la fecha, el lugar y el precio de las entradas



Si te gusta el ballet...

Sara Nieto, de vuelta en el Ballet del Sodre: "Yo no me hubiera ido nunca de Uruguay"

¡Vuelve el fútbol!

Ayer estaba la expectativa de una reunión clave. Y hubo humo blanco. La gremial de árbitros, jugadores, los dirigentes y el Comité Ejecutivo de AUF mantuvieron una charla y acordaron reanudar el fútbol uruguayo a partir de mañana. Allí se confirmó que se utilizará el videoarbitraje para los cinco partidos restantes de la fecha 5 y se buscará que a partir de la fecha siguiente haya al menos la misma cantidad de juegos asistidos por la tecnología. La Mesa Ejecutiva diagramó entre viernes y domingo la disputa de los cinco partidos que quedaron truncos: Habría un partido el viernes, dos el sábado y otros dos el domingo. La fecha se cerraría con el partido entre Nacional y Montevideo City Torque en el Gran Parque Central.



Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar mañana.



Soy Lucía Baldomir, editora Digital y me podés escribir a [email protected] por cualquier comentario.



