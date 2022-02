Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guerra, cuarentena de niños y la posible represalia de la coalición

Buen día, soy Lucía Baldomir, editora Digital, y llego a tu casilla para darte las principales informaciones de hoy. Inumet marca un día nublado con temperaturas máximas entre 27 grados en Montevideo y 32 en el norte del país, pero ya advierte que el fin de semana irá desmejorando hasta llegar a las lluvias y tormentas del domingo. Así que complicado para Carnaval. De hecho, los operadores turísticos no la ven fácil. Acá una nota con los precios por balnearios si no te decidiste a dónde ir. Vamos al desarrollo de la información que el tiempo apremia.



Empezó, pero ¿cuándo acabará la guerra?

Fue un día largo para la comunidad internacional el de ayer. La guerra entre Ucrania y Rusia mostró todo lo que conocemos con el avance de las tropas rusas en el territorio ucraniano hasta llegar a Kiev, la capital. “Nos han dejado solos”, aseguró el presidente Volodimir Zelenski, en un video en el sitio oficial de su gobierno. Y la pregunta ahora es ¿cuándo y cómo terminará? Lo cierto es que los analistas observan la incapacidad de frenar a Putin. “Hay que ver si se llega al bloqueo de todo el sistema financiero ruso, pero hasta el momento ese tipo de sanciones no llega a ser un freno al accionar de Putin”, aseguran expertos. Además dentro de Rusia la situación no está más calma. Ayer detuvieron en Rusia más de 1.800 manifestantes contra la guerra. Y en la región empezaron las preocupaciones no por los misiles sino por la masiva llegada de refugiados. Se estima que unos 100.000 ucranianos huyeron de la guerra hacia Hungría y Rumania, entre otros países.



¿En Uruguay cómo la ven? Con distintos enfoques, el sistema político condena la invasión de Rusia a Ucrania. Fuera de eso, expertos dicen que “subirán los precios de los commodities, como el petróleo” y hay varios que ya tienen un ojo puesto en la pizarra.



Atento padres: Codicen le dijo no a las cuarentenas diferenciadas

Codicen rechaza que se aplique una cuarentena diferencial por estado vacunal de alumnos y dice que es "inviable" ejecutarlo por lo que el protocolo sanitario no incorporará las recomendaciones propuestas por el MSP. Esto es, en las escuelas y liceos de Uruguay regiría el criterio de aislamiento por covid-19 que las autoridades establecieron en enero y no el que el Ministerio de Salud Pública (MSP) recomendó el pasado miércoles.



Para distenderte el fin de semana

Si te gusta el carnaval

Acá la programación completa de tablados para hoy



Si te gusta el cine o las series

"Licorice Pizza", ciclo Robert Altman y "The Good Doctor" para ver el fin de semana



Si te gusta la moda

Durante el sábado 26 y domingo 27 el Centro de Convenciones de Punta del Este albergará los stands de Mola Fashion Week.

La jugada que podría hacer la coalición

El Frente Amplio puso freno a la creación de una investigadora en la Junta Departamental por las donaciones de la Intendencia de Montevideo de mochilas y remeras para el acto por el "SÍ", que llevaron a la renuncia del responsable del área de Deportes en la comuna. Dentro del Frente Amplio entienden que no era "oportuno". Pero a raíz de eso algunos ediles de la coalición alertan que falta de transparencia puede llevarlos a no votar el préstamo del del Banco Interamericano de Desarrollo por US$ 70 millones.



Dos historias que hablan de animarse

Trabajaba en una empresa de computadoras y se volvió youtuber y creó un imperio de retail



Dejó la vida corporativa para iniciar su negocio de estética de uñas; hoy suma tres locales y apunta al retail

Se viene el clásico

Mauricio Larriera prepara cambios: qué equipo pondrá Peñarol en el clásico. Más de Peñarol lo encontrás acá.



Camilo Cándido, otra de las posibilidades que maneja Pablo Repetto para el clásico. Más de Nacional lo encontrás acá.



Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar el lunes en el último día de febrero y Carnaval.



Soy Lucía Baldomir, editora Digital y me podés escribir a [email protected] por cualquier comentario.



