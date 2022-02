Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guerra en Ucrania

Buen día, soy Lucía Baldomir, editora Digital, y llego a tu casilla para darte las principales informaciones de hoy.



Putin inició intervención militar

Era lo que nadie quería escuchar. El presidente ruso Vladimir Putin anunció una "operación militar" en Ucrania e instó a los soldados de ese país a deponer sus armas, en un desafío a los llamados mundiales a evitar una guerra. "He tomado la decisión de una operación militar", declaró Putin en un inesperado mensaje por televisión a la 1:00 horas de Uruguay de hoy jueves, tras denunciar un "genocidio" orquestado por Ucrania en el este del país. En el mensaje prometió represalias contra quienes interfieran en la operación rusa en Ucrania.



La reacción: El presidente de Estados Unidos Joe Biden denunció el "injustificado ataque" de Rusia contra Ucrania, luego de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, anunciara una "operación militar" en defensa de los separatistas del este de ese país. "El presidente Putin optó (por lanzar) una guerra premeditada que provocará sufrimientos y pérdidas humanas catastróficas", dijo Joe Biden en un comunicado. Rusia "es responsable de la muerte y la destrucción que provocará ese ataque", insistió.

Peñarol

Varios integrantes de la barra no están concurriendo a los partidos y todo responde a una huelga que tiene varias aristas. Por un lado la investigación sobre el caso de Nicolás Schiappacasse alertó a muchos integrantes de las agrupaciones. Pero a eso se sumó que el club adoptó desde hace tiempo, la medida de no darle entradas a los barras, y estos tampoco las compran ya que muchos están en la famosa lista negra de la Asociación Uruguaya de Fútbol y tienen prohibido el ingreso a espectáculos deportivos. ¿Qué pasará en el clásico? Los detalles en esta nota para suscriptores.



Nacional se pone serio

Cargados de supuestos errores cometidos por los árbitros José Burgos, Daniel Rodríguez y por el asistente Horacio Ferreiro, los dirigentes de Nacional concurrirán la próxima semana al Colegio de Árbitros esperando encontrar algo más que simples consideraciones que hagan referencia a las fallas humanas. Esto es, Nacional se pone serio y aguarda por acciones firmes que impliquen sanciones para los profesionales referidos.



La cifra: el dólar sigue bajando

El dólar tuvo la mayor caída en un año y medio y está al menor precio desde enero de 2021. La moneda estadounidense se negoció en promedio a $ 42,268, es el menor valor en más de un año (el 27 de enero de 2021 cotizaba en $ 42,188). Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó ayer 30 centésimos y cerraron a $ 41 a la compra y a $ 43,40 la venta. Estos valores al público son los mínimos desde el 26 de enero de 2021, cuando cotizaba en $ 40,85 y $ 43,25 compra y venta respectivamente.



Coronavirus: expertos advierten por discriminación

Los anuncios de ayer del ministro de Salud, Daniel Salinas, de que los niños vacunados no deberán aislarse llamó la atención de varios pediatras y pedagogos. Esto porque cuando se recomendó la vacunación a los niños entre cinco y 11 años, el 24 de noviembre, la comisión asesora en vacunas enfatizó en el penúltimo párrafo de la comunicación oficial en que “la vacunación no debería suponer una limitante en este grupo etario para su acceso a cualquier actividad que los involucre”. Ahora, pediatras y pedagogos consultados por El País sostienen que “la vacunación no debería suponer una limitante en este grupo etario para su acceso a cualquier actividad que los involucre”.



En tanto te dejo esta nota sobre cómo el virus de covid-19 evoluciona distinto en Uruguay



Debate por la LUC y puja política en la coalición

“No vi el debate”, “no tuve tiempo”, son algunas de las razones que esgrimieron políticos del oficialismo para dar a entender las escasas muestras de apoyo al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos frente al senador frentista Oscar Andrade. Aquí más explicaciones de la puja política.



Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar mañana. Antes te dejo esta nota sobre cómo identificar el estrés causado por el síndrome del trabajador quemado.



Soy Lucía Baldomir, editora Digital



