Viajar sin hisopado, alegría para padres y Koolhaas

Buen miércoles, espero que te encuentres bien. Soy Lucía Baldomir, editora Digital de El País y llego a esta hora a tu casilla para contarte la principales noticias en menos de lo que lleva hacerse un café. Antes de ir rápido a eso te cuento que la organización No más colillas ahora va por los tapabocas y seguro tenés algunos que no sabés qué hacer: ¿dónde se puede llevar y qué hacen con ellos?



Viajemos sin PCR para la región, antígeno para afuera

El hisopado cada día está quedando viejo. Ahora el gobierno busca flexibilizar los criterios de ingreso al país antes de los feriados de Carnaval y eso incluye que los viajeros vacunados podrán acreditar el resultado negativo de una test de coronavirus mediante la técnica de antígenos, realizado en no más de 72 horas previas al viaje, y ya no será obligatoria la técnica de PCR (aunque sí seguirá siendo válida para quien lo desee). Además habría luz verde para avanzar en la libre circulación (sin testeo) de los vacunados dentro del Mercosur. Si con esto no te alegré el día vayamos a otras noticias. Ojo, todavía está sobre la mesa, no es una decisión tomada.



Serán posibles las cirugías intrauterinas en el Pereira Rossell



Esta sí que es una gran noticia: en Uruguay nacen al año 1.000 niños con malformaciones que son diagnosticados prenatalmente. Hasta el momento, todos debían ser tratados recién después del nacimiento, debido a que se carecía de la tecnología necesaria para hacer cirugías intrauterinas. Gracias a donaciones, la Fundación Álvarez-Caldeyro Barcia concretó en diciembre del 2021 la compra de un fetoscopio que permitirá que cientos de estos bebés puedan ser intervenidos antes de su nacimiento. Cuando, cómo y más detalles aquí.



La frase: “Siguen en una postura totalmente amenazante, y el hecho es que, ahora mismo, Rusia tiene más de 150.000 soldados alrededor de Ucrania y Bielorrusia"

Pertenece al presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien todavía ve como “posible” la invasión rusa a Ucrania.

Suprema Corte investiga

Jueza no fue a una audiencia y funcionario del Poder Judicial tomó declaraciones en el marco de un investigación por el secuestro de dos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Universindo Rodríguez Díaz y Lilián Celiberti. El abogado defensor del militar retirado denunció el caso y la Suprema Corte pidió informes. Pero no es el único. La Suprema Corte analiza otros tres casos relacionados con comportamientos de jueces.



¿Quién es el arquitecto neerlandés Rem Koolhaas y cómo llegó a trabajar en Paysandú?



“Si Le Corbusier fue el principal arquitecto de la primera mitad del siglo XX, el de la segunda mitad fue Koolhaas”, señala el arquitecto y urbanista Thomas Sprechmann. Rem Koolhaas ahora es quien está detrás del "masterplan" que pretende llevar adelante la intendencia de Paysandú. Lo primero que le encargó fue ese plan para unas 350 hectáreas. Luego, un proyecto para realizar en un espacio de 26 hectáreas. También “a nivel esquemático”, cómo debería ser la costanera norte para que se convierta en un espacio público de calidad. Y por último una construcción que, a decir de Olivera, “pueda identificarse con el estilo y la impronta de Koolhaas”.



No me despido sin darte un bocado de Peñarol y de Nacional para que sepas cómo se preparan para las próximas fechas: reconstrucción y buen banco son las pistas.

Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar mañana.



