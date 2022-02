Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estudiar, peleas políticas y máxima tensión en Ucrania

Buen día, es momento de arrancar la jornada y llego a tu casilla justo para contarte las principales novedades para estar informado. Inumet ya no tiene nubes ni frío en su frente más cercano así que podremos disfrutar del sol de lo que va quedando del verano. Vamos a la información.

Más de 800.000 no tienen liceo y pueden terminarlo

Más de 800.000 los uruguayos, que superan los 21 años, terminaron Primaria, pero no completaron el ciclo básico del liceo o UTU. La ANEP ideó una prueba llamada “AcreditaCB”, que permite acreditar competencias en Lectura, Matemática y Ciencias. Ahora se abrieron las inscripciones para su tercera edición -hay tiempo hasta el 7 de marzo- y ANEP estima que más de 10.000 personas se anotarán.



¿Por qué no hicieron liceo? Cuatro de cada diez postulantes a la última edición de la prueba “AcreditaCB” dijeron haber abandonado lo estudios por razones laborales. Es la principal razón entre varones y mujeres, aunque en ellos supera al 60%. El segundo motivo por el que las personas dejan de asistir al sistema educativo que demuestra mayores diferencias según género es la maternidad.

Peleas por la LUC, ahora entre los blancos

Un acto del Partido Nacional en defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en Colonia terminó con peleas entre los dirigentes blancos locales. Pero no por el referéndum. Es que la interna blanca en el departamento es muy competitiva. Carlos Moreira no puede ser reelecto y busca impulsar a Guillermo Rodríguez. Y precisamente en un acto por la campaña de la LUC, entre las autoridades nacionales que hablaron se le permitió hablar a Rodríguez. Al terminar el acto, Ricardo Planchón, que es la figura del sector del presidente Luis Lacalle Pou, Aire Fresco, manifestó su profunda molestia por no haberle concedido la palabra. Se lo dijo al presidente del partido Pablo Iturralde. Incluso manejó la posibilidad de manifestar formalmente su queja con una carta dirigida al Directorio del Partido Nacional. Para Planchón se trató de una jugada política del sector de Moreira y de Colman mirando la contienda electoral de 2025.



En tanto dirigentes políticos del gobierno y de la oposición aprovecharon el día soleado para hacerse presentes en ferias vecinales y comités de base en el marco del referéndum contra la LUC. Tal vez se los cruzó.



La frase: "Todavía no vemos el fin de la pandemia"

Juan Antonio Mazzei, neumólogo, internista y presidente electo de la Academia Nacional de Medicina de Argentina, habló en entrevista sobre los desafíos de su profesión en estos tiempos. Y una de las frases que menos queríamos escuchar es la de que "todavía no vemos en el horizonte el fin de la pandemia". "Cada vez que parece que va a terminar, aparece una nueva variante, a veces de preocupación. Y la patología sigue teniendo una tasa de mortalidad nada despreciable", plantea.



Máxima tensión por Ucrania después de las llamadas

El fin de semana estuvo intenso en negociaciones diplomáticas para evitar un enfrentamiento militar en Ucrania. Pero la situación es de máxima tensión y Australia y Canadá suspendieron las operaciones de sus embajadas en Kiev, siguiendo las acciones de Estados Unidos y Reino Unido. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) inició ayer domingo su retiro de la ciudad de Donetsk, en el este de Ucrania, tras un aumento de los temores en Occidente de una invasión rusa. También la OSCE retiró a sus observadores de la zona y el propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió del “riesgo real” de que estalle pronto “un conflicto armado” provocado por Moscú. Lo cierto es que Occidente afirma que la diplomacia sigue abierta para solucionar las tensiones militares en las fronteras entre Rusia y Ucrania, pero aumenta las evacuaciones de sus ciudadanos del territorio ucraniano.



En el cortísimo plazo este lunes caen con fuerza las bolsas mundiales por temor a una invasión rusa de Ucrania y eso podría hacerse notar en el dólar.



Una buena y otra mala para los grandes

Con la derrota de anoche por 1 a 0 con Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo, Peñarol sumó su segunda caída consecutiva en el Torneo Apertura e igualó una marca histórica en la Era Profesional del Campeonato Uruguayo. El equipo de Mauricio Larriera está a seis puntos de los líderes del Torneo Apertura.



En tanto Nacional ganó 4 a 0 a Rentistas el sábado y con la confianza de Brian Ocampo, el gol de Manuel Monzeglio, la actitud de Matías Zunino y el arco en cero el tricolor va por más.



En ambos casos la mira, más allá de la tabla, está en el clásico que se disputará en la cuarta fecha.



Día de los enamorados

Hoy se celebra San Valentín y aquí un poco de historia de a qué refiere. ¿Cómo celebrarás San Valentín? Esta nota te propone tres ideas para que el día no pase inadvertido. ¿Odias San Valentín? No tenés por qué ser el grinch de esta celebración



Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar mañana.



