Covid en la cloaca, gritos en la Junta y los dólares de Cipriani y otros más

Buen día, se termina la semana, pero llego a tu casilla justo para contarte qué es lo que tenés que saber hoy para estar informado. Inumet pronostica un día nuboso que ya en la noche va a tener algunas lluvias que se intensificarán el sábado en gran parte del país. ¿Calor? Sí. Las máximas van entre los 27 grados en Montevideo y 37 grados en el norte. Vamos a las noticias.



A los gritos por el préstamo del BID

Alta tensión y gritos entre ediles se vio y escuchó ayer en la Junta Departamental por el préstamo que la intendenta Carolina Cosse pidió al Banco Interamericano de Desarrollo por US$ 70 millones. El encuentro era para estudiar el pedido de prórroga de la negociación por 90 días promovido por la oposición y la confirmación de una mesa de diálogo, pero antes de entrar a deliberar en los temas de fondo -algo que al fin y al cabo quedó pendiente- hubo distintos cruces políticos y personales entre dirigentes del Frente Amplio y del Partido Nacional. Hay un factor especial entre los motivos de fondo de la discusión que narra el periodista Gonzalo Charquero. "Cerrá la boca", "honestidad intelectual", "fantasma", "payaso", "mentiroso", fueron algunos de los epítetos que se lanzaron.



¿Cuál es el meollo? Las partes siguen sin poder alcanzar un acuerdo. El préstamo está compuesto por una partida de US$ 70 millones que comprende US$ 47,6 para un nuevo plan de limpieza y US$ 22,4 para obras de saneamiento. Además incluye una contrapartida que desde un principio anunció la IMM de US$ 12,5, más otra adicional de US$ 12 millones para la red cloacal que la comuna sumó luego de los reclamos de la oposición. El Frente Amplio busca establecer que en caso de una prórroga quede establecido que la estructura de los US$ 70 millones quede intacta y que solo se negocien los US$ 12 millones de la última contrapartida. Pero tanto blancos, como colorados y el Partido de la Gente exigen que la reformulación sea integral. La principal crítica es que se utilice un financiamiento a 25 años para comprar camiones y contenedores, que tienen una vida útil mucho menor.



Coronavirus: 1.000 estudiantes se suman al trabajo

Más de 1.000 estudiantes avanzados de Medicina y Enfermería se inscribieron en menos de 24 horas a la “bolsa de trabajo” creada por el Ministerio de Salud Pública, a instancias del ministro Daniel Salinas, para trabajar como un “recurso de apoyo” a los prestadores de salud que así lo soliciten, según informó a El País el presidente de la Comisión Nacional de Enfermería del MSP, Augusto Ferreira. Pero no todos quedaron contentos. La Asociación de Docentes de la Facultad de Enfermería (ADUR), planteó que esto “implica un riesgo de profundizar la precarización laboral”, porque “pareciera que” no se los reconociera como auxiliares sino solo como estudiantes. Esto, alertan, “abre la posibilidad a que su salario no respete el laudo establecido”.



Mientras tanto, expertos sostienen que el fin del testeo masivo de covid-19 podría emerger de las aguas residuales. Sí, como lo leiste. Los científicos están encontrando allí respuestas como la fecha en la que ingresa cada nueva variante viral, la circulación comunitaria del virus, el sub-diagnóstico de los infectados y hasta curiosas mutaciones que jamás fueron halladas en las pruebas biológicas con humanos. Por eso los laboratorios del Instituto Clemente Estable y de Facultad de Ciencias tienen frascos con aguas servidas de Salto, Montevideo, Rivera y Cerro Largo a efectos de develar en qué fecha exacta ingresó ómicron a Uruguay.



La cifra: US$ 7,8 millones

Ese dinero es el que puso el empresario Giuseppe Cipriani como garantía en un su plan de reconstruir el Hotel Casino San Rafael de Punta del Este. El depósito había sido acordado con el Poder Ejecutivo. El megaproyecto hotelero ya lleva invertido más de US$ 50 millones entre la compra del terreno, la demolición del viejo San Rafael y los proyectos arquitectónicos que han sido hasta ahora, en parte o totalmente, descartados. Hoy no se sabe en definitiva qué se hará en el predio. Allegados a Cipriani aseguraron que “la esencia” del proyecto se mantendrá, y que la obra será construida en varias etapas. En la Intendencia de Maldonado aún no tienen novedades de un nuevo proyecto, que de llegar deberá ser analizado y autorizado por la Junta Departamental.

Hablamos de dinero...

Startup creada por dos uruguayos y un mexicano captó US$ 3 millones de inversión



El plan de vivienda del gobierno: un negocio que por ahora “no es viable” para el sector privado



Starbucks abrirá cinco tiendas este año en Uruguay y generará 100 puestos de trabajo



¿El Centenario para la LUC?

La AUF analiza si presta el Estadio Centenario para acto político de cara al referéndum de la LUC. La polémica comenzó con la decisión de la Comisión Administradora del Field Oficial (más conocida por su sigla, CAFO) de no permitir a la comisión que busca la derogación de los artículos de la LUC que realizara un acto en el Centenario el próximo 12 de marzo. Esto generó la inmediata respuesta del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien el 3 de febrero pasado, al conocerse la respuesta de CAFO, se preguntó: “¿Por qué decís que no? ¿Cuál sería la diferencia de prestársela a un privado si nosotros lo estamos pidiendo como privado?”. Finalmente la cosa llegó a la mesa de la AUF que ahora espera la elaboración de un informe jurídico que estudie en detalle la situación, y solo con ese insumo tomará la decisión final sobre si se accede o no a prestar el estadio para un acto político.



Para entretenerse

¿Buscás la programación de los tablados para hoy?

Aquí encontrás qué presentan en cada escenario.



¿Algo de música?

Jaime Roos va por la revancha y se presentará este sábado en Enjoy Punta del Este, con el show que tuvo que suspender en enero por lluvias y tormentas



¿Algo para tomar?

Un vino de 30.000 euros puede cambiarte el fin de semana, o seguro el bolsillo.

Sofía Rodríguez vuelve a la televisión

Sofía Rodríguez vuelve a la televisión y una entrevista habla de su llegada a "¿Quién es la máscara?", la mega producción de canal 12, donde será parte del jurados del show que ya confirmó al coreógrafo Emir Abdul Gani. Hoy dice: "Me gusta lo diferente, ser un camaleón".



Se acabó el straming: Star+ o ir al estadio

Los partidos del fútbol uruguayo no se podrán ver más en las plataformas de streaming de los cables. Esto es a partir de la segunda fecha del Torneo Apertura, y en principio hasta nuevo aviso. Sí se podrán mirar por internet solamente a través de Disney, por Star +.



El sábado Nacional disputará un partido ante Rentistas y esto es lo que se espera de Pablo Repetto.



El domingo Peñarol enfrenta a Defensor en el Campeón del Siglo en un partido con varios atractivos.



Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar el lunes.



3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy



Por cualquier comentario me encontrás en Twitter o me podés escribir a [email protected]