Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La plata del BID, el PIT-CNT y ¡vamos al Mundial!

Buen miércoles, como todos los días te escribe Lucía Baldomir, Editora Digital para traerte lo principal para arrancar el día. A disfrutar del sol que las apps del celular ya están dando lluvias para el fin de semana aunque Inumet todavía solo advierte nubosidad. Vamos al desarrollo.

A ponerse de acuerdo

El Partido Nacional buscará hoy resolver una postura de cara a la recta final de la negociación por el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 70 millones que la intendenta Carolina Cosse pidió ante el organismo. El Partido Colorado ya planteó la extensión por 90 días del plazo de negociación que vence el 17 de febrero, algo que los dirigentes blancos de la capital en primera instancia ven con buenos ojos. Pero más allá de esto los blancos reclaman cambios y no están dispuestos a aprobarlo tal como fue enviado a la Junta Departamental.



La clave: Cosse precisa de tres votos de la oposición para lograr la mayoría especial de 21 ediles que le permite endeudarse más allá del período.



Para qué es el dinero: Hay US$ 47,4 millones para un nuevo plan de limpieza y US$ 22,6 para obras de saneamiento. En principio estaba prevista una contrapartida de la IMM de US$ 12,5 millones, a lo que ahora la comuna sumó otros US$ 12 millones a raíz de un planteo del Partido Nacional de agregar obras de saneamiento en tres barrios por ese monto.



¿Y por qué las diferencias? El 2024 no está ajeno a ningún conflicto entre oficialismo y oposición. Pero salvando ese dato, los blancos tienen reparos a cómo se va a gastar el dinero y los colorados critican que la intendencia no haya dado participación a la oposición para el diseño del préstamo.

PIT-CNT se reacomoda tras choque de Abdala

El PIT-CNT renegocia y se reacomoda tras la pérdida de su presidente y principal vocero, que pidió licencia después de chocar el viernes en la zona de Punta Carretas contra autos detenidos. La espirometría mostró que manejaba con 1,53 gramos de alcohol por litro de sangre. Pero los comunistas mantienen su lugar. “Las responsabilidades” de Abdala serán asumidas por Daniel Diverio, líder del Sunca, quien actuará en coordinación con el vicepresidente Joselo López y la secretaria general Elbia Pereira.



Para suscriptores

Tras intimación de la Metro-Goldwyn-Mayer, ¿qué hará el “Sí” con los disfraces de la Pantera Rosa?



Ingeniero creó sistema para informarse sobre el referéndum de la LUC con datos en tiempo real



¿Cómo cambia el desempleo en Uruguay según sexo, edad, raza y nivel educativo?

Hoy declaran los indagados por agresión en Punta del Este

Este miércoles al mediodía declararán los cuatro indagados por la denuncia de golpiza y amenaza en la noche del sábado en el barrio Pinares de Punta del Este mientras un adolescente daba un paseo por los alrededores de la casa que alquiló su familia. La fiscal del caso Ana Rosés cuenta con las grabaciones de las cámaras de la zona, que muestran parcialmente los hechos, según informaron fuentes del caso. Los indagados reconocieron las agresiones, pero buscan matizar la descripción hecha por el docente Pablo Romero y su hijo, que se viralizó por medio de una carta el domingo.



¿Vamos al Mundial? ¡Vamos al Mundial!

“Simulé 10.000 corridas distintas para llegar a estos números; ir derecho al mundial 69,35%; repechaje 17,51%; quedar afuera 13,14%”, dijo Héctor Cotelo, especialista en inteligencia artificial tras actualizar el modelo de predicción que se alimenta de datos históricos. En noviembre de 2021, ante la salida del director técnico Óscar Washington Tabárez, las chances de quedar afuera de Qatar 2022 eran del 61,38%. Pero se dio vuelta la inteligencia artificial y ahora, según la proyección, sí vamos al Mundial. Acá los detalles de cómo se llegaría.



Tomás Linn: "La palabra 'etica' la impone gente que no está en el periodismo"

Tomás Linn es hoy periodista y columnista de El País. Pero más allá de eso, siempre es referente en la práctica periodística por su rigurosidad, su análisis de la misma y su experiencia. "Tiempos de cambio", es su último libro sobre las nuevas generaciones políticas, pero también acerca de cómo trabajan los periodistas hoy. A raíz de los cuestionamiento sobre la ética producto de la divulgación de audios sobre la denuncia de violación grupal en Cordón conversó con El País y aquí está la recomendada entrevista. Un adelanto: "Hay que tener cuidado porque muchas veces la palabra “ética” la impone gente que no está en el periodismo y que entiende por ético o no ético determinadas cosas. Y eso puede ser una forma indirecta de presionar y ejercer censura".



Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar mañana.



3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy



Por cualquier comentario me encontrás en Twitter o me podés escribir a [email protected]