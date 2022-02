Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No hisoparse, declaran por golpiza y el jurado estrella

¡Buen martes! ¿Cómo amaneciste? Soy Lucía Baldomir, Editora Digital, y te traigo los principales temas de lo que se va a hablar en el día. Vamos al desarrollo.

Ahora mejor no hisoparte

Los protocolos van cambiando a medida que pasan las semanas. Si bien todavía no es un cambio oficial, expertos proponen que menores de 60 años no se hisopen y que hagan cuarentena si tienen síntomas. Además definen tres grupos que tendrían que continuar realizándose el testeo: los pacientes con comorbilidades de cualquier franja etaria, los no vacunados y el personal de la salud. La nueva propuesta busca “evitar lo dificultosa” que resulta la coordinación del test y el seguimiento posterior para los prestadores de salud. La propuesta de las sociedades científicas ya fue aprobada por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y será evaluada por la cartera de salud en los próximos días.



¿Qué hay detrás? “Hay una gran proporción de la población que se testea solo por tener los síntomas y no tiene riesgo, está vacunada y es joven. Para nosotros esas personas se deberían considerar positivos, porque el gasto que hoy nos está generando hacer estos test es muy alto y en su gran proporción lo único que hacen es confirmar el diagnóstico, porque casi ninguno evoluciona mal”, sostuvo el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria (Sumefac), Gustavo Musetti.



El dato: Los pacientes con covid-19 que se ven con mayor frecuencia hoy tienen entre 20 y 40 años, según el último informe epidemiológico del MSP.

Hoy declara joven que denunció golpiza en Punta del Este

El domingo a última hora se hizo viral la carta de un padre que denunció que su hijo había sido golpeado, atropellado y amenazado por vecinos tras confundirlo con un ladrón en el barrio Pinares de Punta del Este. Hoy está previsto que declare el joven agredido y mañana los acusados. El abogado de los denunciados, Sebastián Serron Bon, dijo a El País que sus clientes se harán cargo de lo ocurrido y que tienen la intención de resolver lo que él define como un diferendo. “Si hay lesiones serán leves o levísimas. Si existe algún delito no va a ser, a nuestro juicio, de entidad. Si tenemos que reparar el daño y el padre accede a un buen diálogo… Nuestra idea es solucionar todo. Que quede saldado y que no se amplifique. Los discursos del padre, en su calidad de padre, los entiendo, pero le están adjudicando un poco más de valorización a los hechos de lo que son”, comentó Serrón Bon.



La LUC... Algunos militantes del Frente Amplio y afines a derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), tomaron el caso como un ejemplo de lo que supuestamente ocurre debido al espíritu de la normativa impulsada por el presidente Luis Lacalle Pou. “¡Un disparate!”, fue la respuesta del ministro Luis Alberto Heber. La LUC es una catarata de medidas que tienen que ver con el sentido común. Entiendo que les resulte muy difícil hacer una campaña contra una catarata de medidas de sentido común, y como no pueden hacerlo intentan marear y generar confusión. En nada tiene que ver la LUC con un caso de violencia ciudadana. Muy lejos de la LUC amparar eso. Ha servido para mejorar los niveles de seguridad”, remarcó el director general de secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabira.



Se conoció el primer jurado de La Máscara

El bailarín y coreógrafo uruguayo Emir Abdul es el primer jurado confirmado de ¿Quién es la máscara?, la mega producción que prepara Teledoce para su estreno en mayo de este año con motivo de su 60 aniversario 2022. Además de Emir, otros tres integrantes integrarán el jurado de La máscara. El programa se trata de un talent show con sus dosis de intriga. Los 18 participantes (todos famosos) harán sus actuaciones enmascarados y los jurados - investigadores deberán debatir y acertar o no, quién se esconde detrás de la máscara. Con el título original de The Masked Singer, el formato ha sido adaptado con gran suceso en Gran Bretaña, Italia, Brasil, México, Estados Unidos y España, entre otros países. En Argentina, Telefé prepara una adaptación que será conducida por la uruguaya Natalia Oreiro.



Montevideo City Torque abre el fuego de la Copa Libertadores 2022

Montevideo City Torque abre el fuego de la Copa Libertadores 2022 esta noche a partir de las 21:30. El equipo uruguayo recibe a Barcelona de Guayaquil en el Estadio Centenario y abre la serie que se cerrará el próximo 15 de febrero en el estadio Monumental Isidro Romero. Montevideo City Torque llega sin su arquero titular, porque Gastón Guruceaga está suspendido. Esto implica que irá desde el vamos Francisco Tinaglini. Su rival, que no podrá contar con el uruguayo Bruno Piñatares en la mitad del terreno por estar suspendido (igual vino con el plantel), sí tendrá en la defensa a Carlos ”Paco” Rodríguez y en el ataque a Gonzalo Mastriani. Y también aparecerá en el once, según se anuncia, a otro conocido más del fútbol uruguayo: el brasileño Leonai Souza, ex Plaza Colonia.



¿Dónde verlo? ESPN desde las 21:30

La yapa

"Nole" Marrone anunció a través de redes sociales esta madrugada que no participará más del programa radial Justicia Infinita. Marrone explicó que la decisión se debe a que estará dedicada a un nuevo proyecto laboral. De todas formas dijo que con el “querido Gonzalo Cammarota estamos buscando otros espacios para compartir con ustedes”.



Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar mañana.



