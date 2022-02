Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los audios, la violencia y la guerra

Buen arranque de semana. Te escribe Lucía Baldomir, Editora Digital, para traerte como todos los días los principales temas de los que se va a hablar hoy. Sin más preámbulos, vamos a las noticias.

Álvarez apelará hoy el allanamiento

El abogado penalista Andrés Ojeda presentará hoy una apelación ante la Justica contra la orden de allanamiento del domicilio del periodista Ignacio Álvarez solicitada por la fiscal de Delitos Sexuales Mariana Alfaro el viernes pasado. Todo se enmarca en la divulgación de audios que corresponderían al caso de la denuncia de violación a una mujer por parte de cuatro hombres. La casa de Álvarez no pudo ser allanada ya que la Policía concurrió a una vivienda anterior. Tras no ubicarlo, Interpol llamó al periodista para solicitarle que entregara su celular, pero este se negó lo que constituiría el delito de desacato. La fiscal Alfaro declaró que “se pretendía obtener su celular para conocer a qué otras dos personas fueron cedidos esos registros de audio y video, porque en los programas emitidos se indica que fueron cedidos a terceros”. Agregó que no se volverá a solicitar el móvil de Álvarez porque “ya se puede haber frustrado la evidencia”, no obstante, dijo que será citado a declarar.



Para sumarte visiones al debate: Este fin de semana Martín Aguirre y Ana Laura Pérez hicieron un contrapunto con columnas de opinión al respecto de lo sucedido con los audios.

La denuncia de un padre por la violencia de jóvenes a su hijo en Pinares, Punta del Este

Pablo Romero García, profesor de Filosofía y docente de Ética en la Universidad Claeh y asesor del Consejo de Formación en Educación de la ANEP, denunció en las últimas horas ante la policía y a través de una extensa carta difundida en redes sociales que vecinos de una casa de veraneo en Pinares (Punta del Este) golpearon, atropellaron con un cuatriciclo y amenazaron con matar a uno de sus hijos, de 18 años, tras suponer por su estética que se trataba de "un ladrón que caminaba por la calle con intenciones de robar".



Sabías que...

Se incendió parte del hotel y restaurante del chef Francis Mallmann en Pueblo Garzón



Isabel II reconoce a Camilla como Reina consorte de su país



MSP estudiará cuántas personas se inmunizaron naturalmente contra el covid



El regreso de vacaciones es el momento ideal para hacerle un baño profundo a los perros



Reunión clave hoy para evitar la guerra en Ucrania



Estados Unidos ya avisó que estima que Rusia puede hacer "uso de la fuerza militar" contra Ucrania, "quizá" a mediados de febrero. Por eso, la diplomacia europea intentará hoy tomar la iniciativa en la crisis entre Rusia y Ucrania, un campo de batalla donde los dos pesos pesados, Francia y Alemania, buscan rebajar la tensión y alejar el fantasma de la guerra.

Hoy se reunirán el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo ruso Vladimir Putin en un intento de bajar las tensiones.



Por qué el conflicto internacional? Los lazos entre Ucrania y Rusia se rompieron a raíz de la anexión unilateral rusa de la península de Crimea en 2014 y el apoyo financiero y en equipamiento de Moscú a milicias prorrusas que operan en la región secesionista del Donbás, en el este de Ucrania. Sin embargo, el conflicto ha escalado en los últimos meses ante lo que Rusia considera una amenaza para sus intereses la eventual inclusión de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En ese sentido, Rusia desplazó a fines del año pasado a decenas de miles de soldados y tanques cerca de la frontera con Ucrania, lo que provocó la alarma internacional y disparó los miedos en estos tres países bálticos vecinos, que son miembros de la OTAN.



¿Cuándo vuelven a jugar los grandes?

Los equipos grandes arrancaron el Uruguayo 2022 con el pie izquierdo, como se suele decir. Nacional y Peñarol fueron derrotados por Deportivo Maldonado y Fénix respectivamente y ya piensan en su próximo encuentro. Acá tenés todo el calendario de cuándo jugarán, dónde, a qué hora y contra quién.



