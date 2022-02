Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aplausos a la Celeste y el covid en los niños

Buen miércoles, hoy nos espera un día soleado y a disfrutarlo que para mañana todos los pronósticos dan que vuelven las lluvias. Soy Lucía Baldomir, Editora Digital, y te traigo las principales noticias de lo que se va a hablar en el día para que no quedes fuera de conversación.

Alonso y la sonrisa Celeste

Uruguay se fue a dormir anoche con una sonrisa. La Celeste ganó 4 a 1 a Venezuela en el Estadio Centenario y da esperanza para el Mundial de Catar que tendrá lugar entre el 21 de noviembre de 2022 y el 18 de diciembre. En el 1x1 de Ovación Pellistri fue la estrella, Bentancur y Valverde destacados y Giorgian dio clase. Pero todos disfrutamos la chilena de Cavani y el juego de Suárez que marcó ante Venezuela y se convirtió en el máximo artillero en la historia de las Eliminatorias. Diego Alonso además volvió a mostrar sus cartas como técnico y la Celeste reflejó el sello del Tornado: intensidad y un equipo que te come los talones en cada pelota dividida, según el análisis de Ángel Asteggiante. ¿Qué dice la gente? Mateo Vázquez fue tras la impresión de los hinchas sobre el Uruguay de Diego Alonso y acá ves qué dijeron.



El dato: ¿cómo quedó Uruguay en la tabla tras la victoria ante Venezuela? La Celeste está en el cuarto lugar y en este momento quedó en zona de clasificación directa a la espera de lo que suceda entre Perú y Ecuador.

Polémica por covid en niños

Más de 10.000 niños cursan el covid-19 y expertos debaten el sentido de las cuarentenas porque, entre otros aspectos, advierten por trastornos ante falta de socialización infantil. El catedrático de Pediatría Gustavo Giachetto dijo que “la amenaza de una enfermedad grave en niños, en comunidades altamente vacunadas, es baja”, y que “la mortalidad de los niños no vacunados en similar a la de la gripe y más baja aún con las vacunas”. De hecho, el pediatra insistió con que los cuatro menores de 15 años que fallecieron en Uruguay con un diagnóstico de covid-19 tenían otras comorbilidades y ninguno murió a causa expresa de la infección. “Hay que desmitificar (…) que esta es una enfermedad que afecta horriblemente a los niños y que los niños son un peligro”, enfatizó Giachetto, quien viene promoviendo una flexibilización en los criterios de testeos para los niños. Pero hay más opiniones que vale la pena tener en cuenta.



A todo esto, por error, 158 niños recibieron dosis de Sinovac en lugar de Pfizer como está previsto, según informó el MSP.

Además

Denuncia por violación grupal: Defensa asegura que audios muestran que no fue violación grupal; abogado de mujer dijo que "por sí solos no indican nada"



El préstamo del BID y la polémica de no acabar: Coalición pide reunión al BID por préstamo para Cosse y recuerda fondos para “el fracaso” del corredor Garzón



Conflicto por Ucrania y llegamos a febrero: Vladimir Putin aseguró que fue “ignorado” y alertó de una posible guerra con la OTAN



Se crearon 50.000 puestos de trabajo en 2021

El desempleo bajó al 7% en diciembre: el menor registro mensual en cuatro años. Asimismo, en términos promedio en 2021 se crearon aproximadamente entre 49.000 y 50.000 empleos, luego de la destrucción de 58.803 trabajos en 2020. La recuperación del empleo estuvo principalmente impulsada por el interior del país.



¿Qué se espera que ocurra en los próximos meses? Los analistas consultados visualizan que el empleo continuaría en aumento este año en la medida en que la actividad económica continuará creciendo.

Para suscriptores

Un Solo Uruguay acusó al gobierno de aplicar un “tarifazo” tras la suba de los combustibles



Gobierno lanzó operación de canje y emisión de deuda, con fuerte avidez en primer día por Unidades Indexadas



Una línea de ayuda para el suicidio que vendía millones de datos



Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar mañana.



