3 minutos 

Suspenden cirugías, Zubía enojado con la coalición y la previa del miércoles

¡Buen comienzo de semana! ¿Cómo pasaste? Te escribe Lucía Baldomir, Editora Digital, para traerte lo más importante para encarar el día informativamente. Vamos al desarrollo de la información.

Suspenden cirugías ante personal de salud contagiado



El impacto de ómicron empezó a verse a nivel del personal de la salud. Entre el 20 de diciembre y el 20 de enero, el personal de salud certificado por covid-19 se multiplicó por 33 en todas las mutualistas del país. A raíz del aumento de contagios, en diferentes instituciones se comenzaron a suspender las cirugías coordinadas y solo se realizan las urgentes y de pacientes oncológicos. La foto del 27 de enero (con información del 97,5% de las mutualistas) da cuenta que hay 2.310 funcionarios de la salud certificados en todo el país por coronavirus, según el Monitor Covid que puso en marcha la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.



Dato: Los retrasos de ahora se suman a las 45.000 cirugías que se estima fueron retrasadas producto de la pandemia, pese a que a fines del año pasado algunas instituciones habían aumentado el ritmo de trabajo para tratar de ponerse al día.



¿Y cómo se soluciona? Fuentes del MSP indicaron a El País que no está planteado recoordinar cirugías de forma generalizada, por lo que dependerá del personal disponible en cada institución para cada caso particular.

La coalición arranca campaña de la LUC con Zubía enojado



Faltan dos meses para el 27 de marzo en que se realizará el referendum por 135 artículos de la LUC así que si el tema ya lo cansó ármese de paciencia. Esta mañana sobre las 11 el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente, convocaron a una conferencia de prensa para anunciar detalles de la campaña nacional a favor del NO. Pero la coalición ya arrancó con una piedra en el zapato.

En la última reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado el diputado Gustavo Zubia -líder del sector Tercera Vía- manifestó sus diferencias con la forma en que la coalición decidió marcar el arranque de la campaña, así como su malestar por algunas “imposiciones” desde el Poder Ejecutivo y los blancos. Y no solo eso, sino que el legislador colorado hizo pública su discrepancia el fin de semana y anunció que no participará del lanzamiento de campaña. "No comparto la hegemonía del Poder Ejecutivo en la conducción y las decisiones", lanzó en redes sociales. De todos modos, aclaró que apoya a la LUC.



¿Y del otro lado de la trinchera? A todo esto el presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que la Comisión por el “Sí” registró en diferentes ciudades al menos 10 casos de “vandalismo” y pidió al gobierno “tomar cartas en el asunto” para investigarlos. Por otra parte el excoordinador de seguridad y convivencia del último gobierno del Frente Amplio, Gustavo Leal, dio consejos a los impulsores de la derogación para encarar los encuentros mano a mano con los indecisos. Con metáforas deportivas llamó a hablar con los que no están interesados en la política y a no aceptar que ubiquen a los frentistas como “negativos seriales”.



Robaron la casa de Álvaro Delgado y ladrón fue a prisión 15 meses

La Justicia condenó a 15 meses de prisión al delincuente que robó en la casa del secretario de Presidencia Álvaro Delgado en la mañana de este domingo, informó Fiscalía General de la Nación. Integrantes de la familia de Delgado estaban en la vivienda de Carrasco cuando ingresó el ladrón. Pese a que el hombre amenazó con disparar un arma, no hubo heridos. Huyó con distintos artículos de la familia del secretario de Presidencia. Sin embargo, dos horas más tarde fue capturado por la Policía en la zona de Carrasco Norte.



Nos empezamos a preparar para el miércoles

La Celeste, ahora quinta en la tabla recibirá a Venezuela en un partido clave pensando en la clasificación al Mundial de Catar 2022. Acá encontrás horario, posible equipo, venta de entradas y dónde verlo. Y acá un análisis de Edward Piñón de cómo llega Uruguay a este partido y qué ha pasado otras veces.



