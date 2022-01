Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay!!! Schiappacasse, Cipriani y la LUC

Buen viernes, un gusto llegar a tu casilla de correo para traerte la información que necesitás para no quedar fuera de conversación. Soy Lucía Baldomir, Editora Digital. Te adelanto que Inumet no está previendo lluvias este fin de semana así que es buen momento para disfrutar al aire libre si estás entre los que cambian de quincena de licencia. Vamos a la información.

Fiscal busca hoy imputar a Schiappacasse: ¿qué se juega en la audiencia?

La fiscal Carolina Dean buscará hoy a partir de las 14:00 horas lograr la imputación del futbolista Nicolás Schiappacasse, el exjugador de Peñarol detenido el miércoles en plena ruta Interbalnearia con un revólver 9 milímetros mientras iba en un auto hacia Maldonado en las horas previas al clásico entre los aurinegros y el Club Nacional de Fútbol. La Fiscalía busca reunir pruebas, que incluyen una pericia tanto al arma incautada como al celular del futbolista, para lograr que el juez acceda a la imputación, dijeron a El País fuentes de la investigación. Los informantes aseguraron que uno de los delitos aplicables al caso es el tráfico interno de armas, o como hipótesis de mínima el porte ilegítimo.



Expertos penalistas consultados por El País explicaron que la estrategia de la audiencia resultará clave para el dictamen.

¿Qué pasa si ingresa a la lista negra? En caso de que el jugador sea incluido en la lista negra, solo podrá ingresar a los estadios para jugar en aquellos casos que tenga un contrato de trabajo, explicó Bauzá. “Si mañana un club quiere contratarlo, podrá ir a jugar los partidos, pero no podrá ir a ver otros partidos o no podrá ir a ver el basquetbol, o no podrá ir a ver a su club si le sacaron tarjeta roja”, dijo el director nacional de Deportes.



Los ojos en Alonso y la nota de cada uno tras la victoria de Uruguay

Paraguay 0-1 Uruguay. El resultado hizo gritar de alegría a los uruguayos anoche porque permitió acercarnos a la posibilidad de ir al mundial de Catar. Y Diego Alonso también lo gritó para marcar un buen debut en el que no paró de moverse y alentar a los jugadores. Acá el minuto a minuto de cómo lo vivió. ¿Tuviste un jugador favorito? Ovación hizo el 1x1 de los jugadores y el de mayor nota fue Valverde.



Vence hoy el plazo para la firma de Cipriani

Hoy se vence el plazo para la firma del empresario Cipriani por el hotel y casino San Rafael. El gobierno ya le concedió dos prórrogas para estampar la rúbrica; en el primer caso, esgrimió estar con covid y en el segundo, a mediados de enero, no dio razones de su pedido. El predio del San Rafael es de Cipriani, o sea que si otra persona quisiera hacer una inversión allí antes debería comprarle el lugar al empresario.



El "Sí" arrancó campaña puerta a puerta, ¿qué dicen?

El “Sí” comenzó con la campaña de cara al referéndum por los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración y salió puerta a puerta a pedir el voto. Senadores y diputados participaron ayer de barriadas en Montevideo; uno de ellos fue Óscar Andrade, legislador del Partido Comunista del Uruguay. Más allá de los planteos a cada uno le entregaron un folleto con el título “En defensa propia”, que plantea una serie de interrogantes de cara al referéndum contra la LUC. “¿Qué se vota el 27 de marzo?”, pregunta y enseguida contesta: “la anulación 135 nefastos artículos” de la LUC. “Es falso que no se deja gobernar”, agrega. Además hace hincapié en que votar en blanco, “es votar por mantener los 135 artículos”. Una imagen de una calavera pirata indica que hay “un retroceso para el país y sus libertades”. Además se señala que los artículos “están al servicio de los poderosos” y citan como ejemplo el “desalojo exprés”. Al final a modo de conclusión se asegura: “Las causas justas se defienden con la verdad”.



Yapas para comentar

Seis empresarios uruguayos apasionados por la navegación cuentan cómo impacta su hobbie en lo laboral.



La capital de Soriano luce 120 murales en 13 barrios al finalizar la cuarta edición de un festival de arte urbano



EE.UU. juega la carta del gas para presionar a Rusia en caso que decida invadir a Ucrania



¿Tuviste covid? Consejos de alimentación durante y posenfermedad



Viajaron al exterior, descubrieron las tiendas Mumuso y hoy lideran su expansión en Uruguay



Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar el lunes.



