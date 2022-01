Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Niños sin hisopado, Schiappacasse en la Justicia, Valenti y ¡Uruguay!

Buen arranque de jueves, te escribe Lucía Baldomir, editora Digital en El País. Hoy no empezamos el día con alertas meteorológicas y la buena noticia es que para mañana viernes Inumet ya da sol. Sí, como lo lees. Hoy la agenda informativa está cargada así que vamos al desarrollo de los principales temas que se tratarán en el día.

Se termina el hisopado masivo

Autoridades educativas y el Ministerio de Salud Pública llegaron a un acuerdo y cambiarán el protocolo sanitario de cara al inicio de clases en marzo. ¿Qué implicará? No se suspenderá la presencialidad salvo que se den brotes de coronavirus. Esto es, toda la clase irá a una cuarentena solo cuando se detecten al menos dos contagios en el mismo grupo y entre los cuales haya un nexo epidemiológico claro, lo que se conoce como brote.

Pero fuera de eso, docentes y alumnos asintomáticos no tendrán que aislarse ni hisoparse cuando se detecte un positivo en su grupo.



¿Cómo se vio entre médicos? “Es un gran avance que se deje de promover el testeo de los niños asintomáticos. También es un logro que, a priori, el protocolo en la educación no haga diferencias entre los niños vacunados y aquellos que no, de modo que no se obligue a las familias a tomar decisiones que no tenían pensadas", dijo a El País Gustavo Giachetto, catedrático de pediatría.



De paso te recomiendo este especial con las nuevas dudas sobre el coronavirus y sus respuestas.

Schiappacasse en la Justicia

El jugador de fútbol profesional Nicolás Schiappacasse declarará este jueves de mañana ante la fiscal Letrada departamental de 4to turno de Maldonado, Carolina Dean. Ayer fue detenido en un control de ruta en la previa del clásico Nacional - Peñarol tras encontrarle un arma 9 mm con ocho municiones que, dijo, debía entregar al ingresar el Estadio. "Si las cosas son como se describen, nosotros sabemos que el jugador a Peñarol no vuelve y no vamos a dudar un segundo porque además es momento de bajar ese tipo de mensaje. Hoy no puedo asegurarte nada hasta no saber qué pasó. Tenemos que entender bien cómo fueron los hechos", declaró este miércoles de noche en rueda de prensa el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.



Valenti, el protagonismo y la molestia de comunistas

Valenti sigue en el foco de la campaña por el referendum de los 135 artículos de la LUC. La decisión de que Esteban Valenti sea responsable de la publicidad descolocó a varios integrantes del Partido Comunista del Uruguay. La dirección partidaria no había sido notificada de tal definición, adoptada en el marco del comando por la derogación. Entienden que “hizo mucho daño,” tanto al sector como al Frente Amplio, pero seguirán adelante. Y a esto se suma que, según dijeron fuentes políticas, molestó el hecho de que la campaña en los últimos días se centrara en la figura de Valenti, y no en los 135 artículos que se pretende derogar. ¿Por qué cobró notoriedad? Varios partidarios del "No" viralizaran dos tuits escritos por el publicista. "Yo no firmo por el referéndum" (del 23 de marzo de 2021), era uno. Otro decía: “No comparto esencia de la LUC, sí algunos artículos. Lo mismo les sucedió a varios. Pero convocar a un referendo contra la LUC, parcial o total, es un grave error".

¡Vamo' arriba Uruguay!

Hoy se estrena Diego Alonso como entrenador de la Celeste en un partido contra Paraguay en ese país que es clave para la clasificación al Mundial de Catar 2022. Cabe recordar que en este momento Uruguay está afuera de la zona de clasificación teniendo en cuenta que se ubica en la séptima posición con 16 puntos, pero solo a uno de Perú que está ocupando la plaza de repechaje.



¿Dónde se juega? Estadio La Nueva Olla, propiedad de Cerro Porteño.

¿A qué hora? Desde las 20:00 hora de Uruguay.

¿Quién arbitra? Una terna argentina encabezada por Darío Herrera, acompañado de Gabriel Chade y Facundo Rodríguez. En el VAR se ubicará el también argentino Germán Delfino y su colaborador será Fernando Espinoza.

¿Dónde verlo? El partido se transmitirá por VTV y también por las plataformas de streaming de las diferentes señales de cables. Además, se puede contratar el servicio de este encuentro de Eliminatorias a través de Vera TV.



Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar mañana.

