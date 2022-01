Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Denuncian "embudo" en indagatorias de delitos sexuales, vence plazo por el hotel San Rafael y clásico de verano

¡Hola a todos! Hoy es mi último día en El País, un lugar que me recibió hace seis años, me enseñó y me vio crecer. Las despedidas son difíciles, especialmente cuando hay que dejar tan buenos compañeros, increíbles periodistas y un lugar que fue mi casa durante tanto tiempo.



Por esto, hoy también es mi último día como encargada de esta newsletter. Muchas gracias a todos los que me leen y a los que se han tomado el tiempo para escribirme en algún momento. Quedan en buenas manos para seguir informándose cada día.



¡Empecemos!

Delitos sexuales: fiscales denuncian un "embudo" en indagatorias; tienen 2.800 investigaciones en curso



En medio del debate público por la denuncia de violación grupal a una mujer de 30 años en la madrugada del domingo, las fiscales que trabajan en casos de delitos sexuales advirtieron sobre un “embudo” que enfrentan cuando llevan adelante las distintas indagatorias.



Piden más fiscalías, un aumento de investigadores, recursos para fortalecer a la Policía Científica y sumar personal en el Instituto Técnico Forense.



Entre las tres fiscalías especializadas en la materia acumulan unas 2.800 investigaciones en trámite. “Son muchas investigaciones que paralelamente vamos llevando y es imposible llegar con las respuestas que nos gustaría tener a tiempo”, dijo la fiscal Sylvia Lovesio.



Estados Unidos y sus aliados europeos en la OTAN aumentaron la presión sobre Rusia



Estados Unidos y sus aliados en la OTAN aumentaron la presión en las últimas horas sobre Rusia, y le reiteraron que prevén fuertes sanciones si invade Ucrania.



Igual, aunque aumenta la presión, las fuerzas armadas rusas lanzaron ayer una nueva serie de maniobras cerca de Ucrania. Por su parte, Ucrania recibió un nuevo aprovisionamiento de Washington que incluye “equipamiento y municiones”.



Si alguno anda medio pedido en este tema, tenemos una nota con las claves para entender lo que está pasando. Se las dejo acá.



Temen "deterioro asistencial" de CTI por el ausentismo; el 20% del personal falta por cuarentenas



¿Cómo cambió la pandemia la forma de hacer negocios?



Street View de Google llega a la Antártida gracias a un uruguayo



En 48 horas se vence el plazo para que Giuseppe Cipriani firme por el hotel y casino San Rafael



El proyecto del nuevo hotel y casino San Rafael, que el empresario italiano Giuseppe Cipriani pretende edificar en Maldonado, es una de las inversiones en turismo más importantes de las planteadas para Uruguay.



Se habló de una obra de unos US$ 400 millones. Pero el tiempo pasa y los plazos para confirmar el megaproyecto se acaban sin señales claras del italiano de que vaya a estampar su firma.



El viernes 28 es la fecha límite que las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fijaron para que la empresa Fosara -propiedad de Cipriani- firme el contrato con el Poder Ejecutivo para la concesión de la explotación privada del casino.



Una prueba de jerarquía: Nacional y Peñarol llevan el clásico de verano a Maldonado



Nacional y Peñarol se van a enfrentar hoy en el Campus Municipal de Maldonado a las 19:00 en el encuentro que va a poner en juego la Copa Tricampeones del Mundo. Se puede ver por VTV Plus y por Star+.



Y es que después del partido del sábado que se suspendió a los 80 minutos por la tormenta eléctrica y las intensas lluvias en el Estadio Centenario, la expectativa es grande para ver a dos equipos que llegan por caminos diferentes.



El clásico va a tener unos 750 policías a disposición. Las puertas del Campus se van a abrir a las 16:00: la parcialidad de Peñarol va a ir a las tribunas Roberto Sosa y Dagoberto Fontes (Puerta A), y la de Nacional a la Julio César Abadie y Dagoberto Fontes (Puerta H).



El Frente Amplio trabaja para sumar a artistas para la campaña del "Sí"



Una charla "motivacional" de Luis Lacalle Pou a los intendentes blancos



Nelson Burgos: "Me duele cuando se abren grietas culturales alrededor del Carnaval"



No me queda mucho para agregar, más que agradecerles nuevamente por estar del otro lado, por elegirnos para informarse, por seguir confiando. Sigan atentos que las noticias no paran y acá queda tremendo equipo para acompañarlos.



¡Chau!

