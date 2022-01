Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aulas virtuales, los planes de los ministros para el 2022 y MSP recurre a estudiantes de enfermería

¡Hola a todos! Los saludo una vez más para dar inicio a esta sección de noticias con todo lo que tienen que saber para empezar el día. Yo con mate y galletitas, ¿ustedes?



(Perdón, pero es imposible encontrar un gif de mate y galletitas, tenemos que conformarnos con este).



¡Empecemos!

Gobierno apelará a aulas virtuales para sumar horas de clase



Aunque la pandemia tuvo y tiene muchas cosas malas, no podemos negar que marcó un antes y un después en el uso de las tecnologías, especialmente las que están relacionadas con el aprendizaje.



Les cuento: se duplicó el número de escolares que accedieron al aula virtual del Plan Ceibal, las actividades en línea siguieron siendo “significativamente altas” incluso en los meses de clases presenciales y hasta hay niños que siguen ejercitándose en vacaciones.



Es por eso que las autoridades educativas quieren aprovechar este impulso para extender el horario de clase usando la tecnología.



Varias comisiones de Primaria estudian cuál sería la mejor estrategia, aunque todo indica que va a empezar con un programa piloto en algunas de las escuelas de un solo turno.



Según la directora general de Primaria, Graciela Fabeyro, “este año se quiere avanzar en un sistema híbrido (virtual y presencial) en que el tiempo pedagógico pueda extenderse aprovechando las tecnologías y que no necesariamente implique a la misma maestra del aula teniendo que dar clases en doble turno”.



Ministros volvieron de las vacaciones y estos son sus planes de cara al 2022



Los ministros estuvieron unos días de vacaciones, pero ya volvieron y el presidente Luis Lacalle Pou les pidió que dejen “todo en la cancha” este 2022 para que sea el año de mayores concreciones en la gestión. Lo mismo les pidió a los legisladores.



Así que este año el trabajo en los ministerios va a ser muy intenso, o por lo menos esa es la idea.



Nosotros hoy tenemos una nota que hace un resumen de los planes que tiene cada uno, por ejemplo Martin Lema va a priorizar la primera infancia, Francisco Bustillo tiene como punto central las negociaciones con China y Javier García se va a enfocar en la modernización del equipamiento de las Fuerzas Armadas.



Si quieren saber los planes del resto, pueden hacer click en el link que les dejé arriba (o en el que les dejo acá si no quieren subir).

Para suscriptores

Críticas a publicista “K” acercaron a Valenti al “Sí”; Pereira y Abdala lo buscaron



Lionel Messi y las caras de la fama



Uruguay: la “mosca blanca” en la región que le permite atraer inversiones en 2022





El MSP recurre a estudiantes de enfermería ante ola de casos positivos



En las próximas horas el gobierno va a emitir un decreto para permitir que los estudiantes avanzados de enfermería ingresen a una “bolsa de trabajo” y sean captados por los prestadores de salud para cumplir funciones en el corto plazo, según supo El País a través de fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP).



¿Cuál es el objetivo? “Reforzar” el primer nivel de atención que actualmente está “tensionado” por el aumento de casos de covid-19.



Los estudiantes que se quieran inscribir tienen que tener el título intermedio de auxiliar de enfermería, que se obtiene durante el segundo año de la licenciatura.



Los auxiliares ya están habilitados para trabajar, pero con este cambio van a poder hacer tareas que hasta el momento reservadas para los licenciados.



Además

De Mike Tyson a Richard Gere, las historias de Celso Cuadro como corresponsal en el este



Sorprendieron a Biden insultando a un periodista de Fox News: vea el video



Peñarol sigue sumando buenos resultados y actuaciones: venció 2-0 a Santiago Wanderers



Las señales positivas que dejó el Nacional de Pablo Repetto en el partido ante Sarmiento



La tapa de hoy

Hace días tengo una canción pegada, la canto en mi cabeza todo el día y confieso que hasta la busqué en Spotify. Hoy veo que no soy la única, somos varios los que estamos en esa situación.



"We Don't Talk About Bruno" (o "No se habla de Bruno") de la última película animada Disney, Encanto, es un hit mundial. Arrasa en varias plataformas y en los rankings. ¿Por qué? En esta nota se explica y se las comparto por si hay alguno más que no para de tararearla.



¡Chau!

3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy



Por cualquier duda, crítica o sugerencia me encuentran en Twitter: @ire_ne94 y en [email protected]