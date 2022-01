Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Casi millar en la lista negra, nuevo Hospital de Clínicas y llegaron más de seis cubanos por día a Rivera

¡Hola a todos! Los saludo con mi mejor energía, así empezamos la semana bien arriba y dejamos atrás el miedo al lunes.

Casi un millar en la "lista negra" del fútbol, que impide ir a ver partidos



El Ministerio del Interior incluyó en la lista negra al menos a 20 hinchas de Nacional y Peñarol que fueron captados por las cámaras de seguridad del Estadio Centenario.



Estas personas entonaron canciones que incitaban a la violencia y participaron en peleas el sábado, cuando se jugó el clásico de verano (que dicho sea de paso va a pasar a la historia como el clásico del sorteo).



Estos 20 hinchas que ahora no pueden ir a los partidos de fútbol, se suman a las 927 personas que ya están en la lista negra.



El fiscal Fernando Romano opinó que es muy importante que estas personas sean sancionadas, pero dijo que para que realmente haya un efecto disuasorio con estas actitudes, los clubes y la AUF tendrían que “cambiar el reglamento” para que además haya sanciones económicas más duras a las instituciones.



Álvaro Villar quiere un nuevo Hospital de Clínicas pegado al histórico edificio



¿Saben cuál es el sueño del director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar? Crear un nuevo hospital universitario.



Aunque dice que no se cierra a ir por el camino de la modernización total del actual, ni a mudarlo al ex Mercado Modelo o a otros lugares que la intendenta Carolina Cosse puso a disposición, su idea es hacer uno de cero al lado del actual, donde funcionó durante años el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, un edificio que ahora abandonado.



Villar ve con “buenos ojos” que el presidente Luis Lacalle Pou ponga arriba de la mesa su intención de impulsar un nuevo hospital universitario y si bien falta mucho para diseñar su financiamiento, Villar tiene clara una cifra: “Para un hospital de unas 300 camas, estamos hablando de US$ 140 millones”.



Club por club: conocé el máximo goleador del Siglo XXI en Primera División de tu equipo



Fusiones y adquisiciones más relevantes de 2021 en un año "récord" y un sector "vedette"



Llegaron más de seis cubanos por día a Rivera y colapsó el sistema de atención



En los primeros 20 días del año entraron por Rivera casi un tercio de todos los cubanos que pidieron refugio en ese departamento en 2021.



Esto es más de seis por día, y muchos de ellos con coronavirus. “Se generó un cuello de botella”, reconoció a El País el director general de Promoción y Acción Social de la Intendencia de Rivera, Giovani Conti.



El centro de contingencia se instaló gracias a unas carpas que donó la Embajada de Estados Unidos. Estas carpas tienen capacidad para 35 o 40 personas y cuentan con aire acondicionado. Ahí les dan asistencia, lo que incluye la comida diaria (desayuno, almuerzo y cena) y artículos de higiene personal.



Estos costos casi en su totalidad son asumidos por la Intendencia de Rivera desde hace dos años. “Nosotros vamos a estar dando este apoyo hasta el 31 de enero y ahí le pasamos la posta a Relaciones Exteriores. Estamos buscando financiamiento porque venimos con la billetera agujereada”, dijo Conti.



El "olor a muerto" que atormenta a varios de los que pasaron el covid-19



Consorcio invierte US$ 15 millones en nuevo puerto



SOS Rescate Fauna Marina realizó experiencia con personas en situación de discapacidad



De David Bowie a Eduardo Mateo, diez discos claves que cumplen 50 años en 2022



