Variante delta en pacientes en CTI, estrategia para defender la LUC y revisan arroyos con drones tras lluvias

¡Hola! No puedo comenzar sin compartirles esta nota que me encantó. Es sobre un joven que inventó un Whatsapp casero para que su abuela reciba fotos sin tener celular.



Listo, qué linda forma de empezar el día, ¿no?

Más del 50% de los pacientes en un CTI están infectados con la variante Delta



Ya tenemos más que claro que la ola de casos que estamos viviendo coincide con la llegada de la variante ómicron al país.



Bueno, pero un relevamiento que hizo en las últimas semanas el Instituto Pasteur a los pacientes que están en el CTI del Hospital Español, mostró que más del 50% de los casos estaban infectados con la variante delta y no con la ómicron.



Así lo informó a El País el coordinador de la unidad de cuidados intensivos del centro hospitalario, Nicolás Nin y dijo: “Pensábamos que todos iban a ser ómicron, pero no fue así”.



La mayoría de los casos no están inmunizados o tienen una dosis solamente. Además contó que “entre los no vacunados se ve gente joven sin comorbilidades”.



Blancos y colorados evidencian diferencias en la estrategia para defender la LUC



La campaña de la coalición para defender la LUC va a empezar con algunas diferencias.



La intención de algunos dirigentes colorados era empezar la movilización con un acto en conjunto de los cinco partidos políticos de la coalición multicolor.



Sin embargo, esto no va a pasar porque hay dificultades para la instrumentación y también porque desde el Partido Nacional ya armaron una agenda de actos que empieza el miércoles 2 de febrero en Flores.



Igual acordaron que un día antes, los dirigentes de todos los partidos van a hacer una conferencia de prensa conjunta para lanzar la campaña.

¿Cuántos fueron los damnificados por las inundaciones? Los reclamos ante Cecoed y por el seguro de su auto



Ayer el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) hizo un relevamiento de los arroyos Carrasco y Manga para saber cuáles fueron los puntos de esos cursos de agua que acumularon más basura después de las inundaciones del lunes.



El director del Sinae, Sergio Rico, dijo a El País que la revisión se hizo con drones y que en las próximas horas van a analizar los resultados de las imágenes para saber cuáles son las áreas que necesitan más limpieza.



“Fue una caída de agua extrema. De lo que no tenemos pruebas es si estaba o no estaba limpio el caño de drenaje”, dijo el jerarca, sobre la polémica por el tema.

Para terminar les paso los resultados de los partidos de ayer, por si alguno todavía no se enteró: Peñarol le ganó a Ñublense 1 a 0 en Colonia y Nacional perdió 2 a 1 con Barracas.



Dicho esto me despido, pero nos encontramos con mucho más mañana. ¡Chau!

