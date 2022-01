Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nuevos criterios del MSP, la apuesta de Interior antes del clásico y balneario Don Ricardo

¡Hola a todos! ¿Listos para empezar este miércoles? Yo sí, así que ¡empecemos!

Nuevos criterios del MSP para "racionalizar" testeos; asintomáticos se dejarán de hisopar y expertos dudan



Empiezo con la última novedad: ayer el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó un nuevo protocolo para el testeo de los pacientes sospechosos de tener covid-19. Pero esta nueva forma les genera dudas a varios expertos.



Este protocolo indica que los pacientes asintomáticos ya no van a tener que hacerse un test si están en contacto con un caso positivo. La única excepción para estos casos son los “que residen en comunidades cerradas con grupos de riesgo donde se identifique uno o más casos confirmados”.



Hoy, según el director del Primer Nivel de ASSE, Daniel Strozzi, “más o menos la mitad” de los test diarios que se hacen en todo el sector público son a pacientes sin síntomas.



Así que con esta nueva medida del ministerio se “descomprime bastante” la “tensión” que vive este sector de la salud a partir del aumento de los contagios.



Apuestan a capturar al asesino antes del clásico; creen que sospechoso puede estar en el interior del país



En el Ministerio del Interior hay una prioridad casi absoluta esta semana: capturar al principal sospechoso de matar en La Unión al menor de 17 años que iba en bicicleta con una camiseta de Peñarol el lunes 10 de enero (acá les dejo una nota por si no se acuerdan mucho del caso), antes de que se juegue el primer clásico de verano este sábado.



Es que este clásico es un partido asumido como de alta peligrosidad precisamente por este homicidio y por el del 6 de enero en la avenida 8 de Octubre, que también terminó en el asesinato de un hincha, en este caso de Nacional.



Si se resuelve al menos la primera etapa de esta investigación antes del clásico, en el ministerio entienden que se descomprimiría en algo la tensión. El sospechoso no fue encontrado en Montevideo y creen que puede estar en el interior del país.



Cuatro eras de la Tierra en un mismo rincón de Uruguay: dónde está ubicado el balneario que recomienda el presidente



¿Alguno de ustedes sabe del balneario Don Ricardo? Capaz que incluso alguno lee esta newsletter desde ahí. En las últimas semanas se consultó mucho por este destino, porque el presidente Luis Lacalle Pou invitó a conocerlo.



Este punto del país tiene todo lo que necesitamos: un lugar para baños, otro para hacer asado, sombra y espacio para descansar.



Pero además, Don Ricardo es uno de los 15 geositios del geoparque Grutas del Palacio que fue reconocido por la UNESCO por su valor geológico, arqueológico y natural.



Ahí entonces podemos ver rocas y sedimentos de cuatro momentos de la evolución de la Tierra.

La tapa de hoy

Aunque debo admitir que a mí no me gustó mucho, sé que hay muchos fans de "El Marginal". Por eso, antes de irme, mi recomendación es esta entrevista a Abel Ayala y Ariel Staltari sobre la cuarta temporada. Si realmente les gusta la serie, no se pueden perder la nota.



Ahora sí, sin más para decir, me despido: ¡chau!

