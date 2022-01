Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Preocupa ausentismo del personal en CTI, largas esperas por un test y ¿qué pasó con el consumo de vino en 2021?

¡Hola! ¿Quieren dos buenas noticias? Hoy es casi viernes y ya llegó su newsletter favorita.



Baile de emoción:

Preocupa más el ausentismo de personal en el CTI por covid-19 que el aumento de pacientes



El número de pacientes internados en CTI con covid-19 se duplicó en una semana y, según los datos de ayer, hoy hay 56 personas que están en terapia intensiva.



Este aumento no sorprende a los especialistas, porque aunque el tercer nivel de atención no está recibiendo el mismo tipo de impacto que el primero, igual sí es esperable que la cantidad de ingresos refleje lo que pasa en los casos diarios.



De todas maneras, los pacientes que tiene hoy terapia intensiva son “totalmente manejables” y “la verdadera crisis sanitaria ahora está ligada a los recursos humanos”, dijo el intensivista Arturo Briva.



“Si la tasa de crecimiento de los pacientes covid en CTI sigue a esta velocidad, probablemente presione a la asistencia, sobre todo porque hay niveles de ausentismo que simplemente no se pueden aceptar”, explicó el experto.



Largas esperas por un test en plena ola de calor; usuarios reclaman por demoras en agenda y filas al sol



Para hoy les recomiendo una crónica del periodista Gonzalo Charquero, que nos cuenta un poco las dificultades que hay para hacerse los hisopados (vieron que hoy en día, todos conocemos a alguien que está esperando un resultado)



Es que el aumento de casos genera que en plena ola de calor se formen largas filas de personas que esperan para poder hacerse un test. Y cuando les digo largas, es en serio. Por ejemplo ayer en Parque Batlle, donde funciona un laboratorio, la fila era de una cuadra y hasta daba vuelta la esquina.



"Estamos hace cinco horas" o “Estoy llamando hace cinco días a la mutualista y no me han agendado", son algunas de las críticas de los clientes que esperaban.



Vino y uruguayos: ¿Qué pasó con el consumo en 2021?



Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, la venta de vino nacional bajó 5,5% en 2021 frente al 2020.



Pero más allá de esta baja, desde el sector hacen una evaluación “totalmente positiva”. Es que acuérdense que en 2020 por la pandemia, las personas pasaban la mayor parte del tiempo en sus casas, lo que impulsó un aumento excepcional del consumo de vino.



Para este año, las perspectivas de las bodegas son alentadoras.



Además

Fernando Pereira pone punto final al “Grupo de acompañamiento” en el Frente Amplio



Administración de edificio exige a los vecinos que informen si tienen covid positivo: ¿esto es legal?



Una apuesta por los campeones: Peñarol se refuerza con jugadores de éxito comprobado



Una pequeña película de terror se convirtió en la más vista en la historia de Netflix



La tapa de hoy

Para la ola de calor nos recomiendan mantenernos hidratados y comer comida liviana, ¿pero cuál? Acá una nota con algunas ideas (así pensar en qué cocinar es más fácil).



