La pequeña estafa, la desconfianza empresarial y el retiro de un ídolo

Desconfio

Los empresarios no ven novedades en la oferta electoral de cara a las elecciones y son pesimistas sobre lo que pueda pasar con la economía en el próximo período, según la encuesta “Perspectivas Empresariales” de la consultora KPMG. El 75% de los empresarios consideran que la oferta electoral representa “más de lo mismo”.

Atrápame si puedes

Jonathan Mastropierro cayó preso. No, no es un personaje de Les Luthiers, es un adolescente de 19 años que se hacía llamar "Rockefeller". Jonathan estafó a la ONU y a una empresa financiera haciéndose pasar por "embajador juvenil" del organismo. En la nota de hoy, te contamos quién es y cuáles son sus antecendentes, ya no es la primera vez que cae por una estafa.

Del fin de semana

- Hija del expresidente del Banco Nación Argentina embistió a un policía de Tránsito



- Camila Rajchman: “Ahora tengo la cabeza de empresaria”



- "Hay abuso de poder en todos los ámbitos y en el medio también"



Y cruzaron el disco

Ayer se corrió el Gran Premio Ramírez y lo ganó First Thing, el alazán brasileño de tres años conducido por Pablo Rodríguez.

Charlas de ascensor

- Ceará, primera prueba de la estrategia contra el crimen del gobierno de Bolsonaro



- Susana salió del refugio en La Mary



- El Jardín, ese lugar al que los niños faltaron más de un mes y medio

Hay que decir adiós

Con dos Copas Libertadores en los hombros, el futbolista uruguayo Rodrigo Mora anunció su retiro a los 31 años. El jugador de River volvió a lesionarse, lo bajaron de la pretemporada con River y anunció que deja el fútbol.

Hoy en Eme de mujer

- Así fue la alfombra roja de los Golden Globes



- El Mindfulness puede mejorar la efectividad de los programas para bajar de peso



- Libros ya: ¿Qué novela vas a leer este verano?



Entrevistas y consejos de calidad

Si hoy agarrás viaje con la suscripción digital del diario, vas a poder leer una entrevista de Nicolás González Keusseián a Abigail Puig, integrante del secretariado ejecutivo del Pit-Cnt, y una nota de Mariana Malek con consejos para lograr que tu celular sobreviva al verano y no muera por culpa de la arena o del agua.

La yapa: la foto del día

Lady Gaga feliz con su globo de oro. Foto: AFP.

