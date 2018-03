Cuidando la plata

El Fondo Nacional de Recursos negó el tratamiento a pacientes para cuidar los recursos que tiene. En total se apelaron nueve sentencias en lo que va del año vinculadas a implantes cocleares o cirugías.



La directora general del FNR, Alicia Ferreira, dijo a El País que se apela porque “la judicialización es un problema profundamente inequitativo” porque los jueces de amparo “toman una decisión y luego el Tribunal de Apelaciones toma una decisión contraria”.



Ni una gota

Por primera vez desde 2015 Uruguay compró energía a Argentina.

Fue la semana pasada y alcanzó a 150 MW debido a la sequía que afecta al país. “Venimos de un verano bastante seco”, explicó a El País el gerente de la Administración del Mercado Eléctrico (ADME), Ruben Chaer lo que ha hecho que baje el caudal de los ríos Uruguay y Negro.



¿Por qué no se prendieron las centrales térmicas? Dinero. Los motores de la Central Batlle que son los que tienen menor costo demandan US$ 106 por megavatio-hora y lo siguiente más barato son las turbinas de Punta del Tigre a US$ 146 el MWh. Pero Argentina ofreció un negocio a US$ 120 el MWh.

Titulares asegurados

Después de lo que se vio en la China Cup parece ser que el equipo titular de Uruguay para el Mundial de Rusia estaría casi completo. A 80 días del debut la única duda está en si el “Pelado” Cáceres estará bien para ser titular.



Según explica Daniel Rosa, editor de Ovación, en este análisis, bien puede concluirse que, contando con que no habrá inconvenientes sanitarios a la hora del debut, la formación inicial sería con: Muslera; Varela, Giménez, Godín, Laxalt o Cáceres; Nández, Bentancur, Vecino, “Cebolla”; Suárez y Cavani. Aunque al maestro no le guste.



Caos y silencio

¿Cómo es el instante en que un astronauta traspasa la atmósfera y llega al espacio?



“Luego de siete u ocho minutos la nave espacial pasa del caos al absoluto silencio. Entonces te desabrochas el cinturón, flotas y miras por la ventana y ves ese gran planeta azul y tienes ese momento -‘¡Yahoo, estoy en el espacio!’-, y luego piensas: ‘Es increíble lo que la humanidad puede hacer, cuán afortunado y privilegiado soy de estar flotando sobre este planeta’”.



Así relató a El País la experiencia Jerry Linenger, ex astronauta de la NASA de 62 años, la persona que pasó más tiempo en órbita -132 días, cuatro horas y un minuto - y uno de los sobrevivientes del incendio más peligroso en una estación espacial, a bordo de la sonda rusa MIR. Aquí la entrevista

