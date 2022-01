UPM reprogramó fecha de comienzo de producción de su segunda planta de celulosa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

UPM retrasará el inicio de la producción de la segunda planta ubicada en Paso de los Toros para fines del primer trimestre de 2023, según informó este jueves a través de su informe financiero del año 2021. La empresa preveía empezar a producir en el segundo semestre de este año.

"La construcción de la planta de celulosa UPM Paso de los Toros en el departamento de Durazno, se encuentra ahora en un punto de avance que nos permite ajustar el plan de finalización del proyecto. Los principales equipos y recursos clave han llegado a Uruguay, por lo que la mayoría de las incertidumbres ya han sido resueltas", sostiene el reporte de este jueves. Al mismo tiempo, agrega que "las olas sucesivas de la pandemia y las ajustadas cadenas de suministro globales han seguido desafiando el proyecto" y por ello, "es inevitable considerar un retraso menor en el cronograma de puesta en marcha, que implicará que la planta comenzará a producir hacia el final del primer trimestre del 2023, con un aumento del 10% en la estimación de inversión actualizada".

Gonzalo Giambruno, director del proyecto UPM 2, había declarado a El País que 15 de agosto pasado que "la fase de construcción pasará a ser operativa y de producción de celulosa a partir del segundo semestre de 2022".



A fines de julio de 2019, UPM anunció la inversión de US$ 2.720 millones para la instalación de su segunda planta de celulosa en el país, con una producción de 2,1 millones de toneladas.

Además, la compañía finlandesa informó de la inyección de US$ 280 millones en "operaciones portuarias en Montevideo", así como US$ 70 millones en "inversiones locales fuera del cerco de la planta". Puntualiza el reporte que en mayo de 2020, se agregó una inversión de "refuerzo de la red eléctrica" por un valor de de US$ 70 millones para "utilizar y vender completamente la energía excedente de la planta".

El informe destaca además que la segunda planta "aumentará el producto nacional bruto de Uruguay en aproximadamente un 2% y el valor anual de las exportaciones de Uruguay en aproximadamente un 12% después de su finalización", de acuerdo a "estudios independientes de impacto socioeconómico".



En la fase de construcción más intensiva, "más de 6.000 personas trabajarán en el sitio", señala UPM. En tanto, una vez esté terminada la obra, "se estima que se crearán aproximadamente 10.000 puestos de trabajo permanentes en la economía uruguaya, de los cuales aproximadamente 4.000 implicarán empleo directo por parte de UPM y sus subcontratistas". En tanto, "se estima que alrededor de 600 empresas están trabajando en la cadena de valor".



Asimismo, la planta estará ubicada en "una de las muchas zonas francas de Uruguay y pagará un impuesto anual fijo de US$ 7 millones". De esta forma, UPM espera que la cadena de valor de la planta "contribuya con US$ 170 millones anuales en impuestos y pagos de seguridad social y con US$ 200 millones anuales en sueldos y salarios".



La compañía finlandesa también indicó en su reporte que está "asegurada" la disponibilidad de eucaliptus para la planta a través de plantaciones propias y arrendadas, que suman 466.000 hectáreas. Esta producción abastecerá tanto la planta de UPM Fray Bentos, como la segunda ubicada en Paso de los Toros.