En EE.UU. crearon forma de detección

AFP

Investigadores estadounidenses desarrollaron un tipo de examen que permite detectar en la sangre, con un margen de exactitud de 89%, la proteína anormal (prión) que provoca el mal de la vaca loca, cuyo nombre científico es Encefalopatía Espongiforme Bovina, así como su versión humana.

El equipo de Claudio Soto, investigador de la Universidad de Texas (Galveston, sur de Estados Unidos), cuyo trabajo fue publicado en la revista Nature Medicine, ha puesto a punto un examen basado en la técnica PMCA para detectar estos priones.

El test es "100% específico", lo que significa que no da resultados erróneamente positivos, y es capaz de detectar los priones anormales en el 89% de los casos, según una primera evaluación.

Los experimentos fueron realizados con sangre de hamster infectado, pero los investigadores tienen la esperanza de poder aplicar la misma técnica en humanos.

Un test capaz de detectar la enfermedad en una etapa preclínica sería útil para asegurar la inocuidad de las reservas de sangre destinadas a transfusiones y para evitar que animales infectados pero no diagnosticados ingresen en la cadena alimentaria. AFP