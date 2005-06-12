Detectan otro posible caso de vaca loca en Estados Unidos

afp

Una prueba para detectar la enfermedad de la vaca loca en EE.UU. dio positivo, lo que abre la puerta para que las autoridades estadounidenses modifiquen los procedimientos de inspección en la industria cárnica.

El Departamento de Agricultura (USDA, por su sigla en inglés) planea realizar pruebas adicionales para confirmar el diagnóstico, porque el animal infectado había dado negativo previamente, informó John Clifford del USDA.

Debido a estos resultados contradictorios se enviarán muestras del animal a un laboratorio británico reconocido por la Organización Mundial de la Salud Animal y el propio departamento de Agricultura realizará nuevos exámenes que demorarán varios días, añadió en un comunicado, admitiendo la posibilidad de cambiar los procedimientos de testeo.

Después de que recibamos los resultados adicionales del test en el animal, determinaremos qué otros pasos se deben realizar, y qué cambios, si los hubiera, será necesario aplicar en nuestro programa de control, dijo.

La carne vacuna es la proteína número uno consumida en Estados Unidos, según información gubernamental.

Una confirmación positiva podría llevar a dos los casos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en Estados Unidos, donde se detectó un animal enfermo en el Estado de Washington en 2003.

Japón, otrora principal comprador de carne estadounidense, detuvo sus compras en diciembre de 2003 luego de detectarse el primer caso. El animal al que se le detectó la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) este viernes no podía caminar y en consecuencia estaba vedado para el consumo humano. Por ello, no hay posibilidades que su carne haya sido utilizada como alimento humano, indicó Clifford.

El bovino murió en Texas en noviembre, según informa el diario The Washington Post.

El comunicado no precisó sin embargo la edad del animal o si era importado, añadió el matutino.

El animal que dio positivo en 2003 era importado de Canadá. Tres casos de EEB fueron detectados en Canadá desde 2003.

El departamento de Agricultura dijo el viernes que desde junio de 2004 fueron examinados más de 375.000 animales.

A comienzos de esta semana, el inspector general del departamento de Agricultura recomendó hacer nuevos exámenes en muestras de carne, utilizando otro tipo de método, llamado SAF inmunoblot.