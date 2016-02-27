Crecieron en enero las exportaciones de carne argentina

Facturación fue 4,7% superior a la lograda en enero de 2015.

Las exportaciones argentinas de carne bovina alcanzaron US$ 81,1 millones durante el mes pasado, mostrando una suba de 67,4% ante lo generado en diciembre de 2015, anunció el Instituto de Promoción de la Carne Argentina (IPCVA) en un reciente informe.

El organismo agregó que hubo un aumento de 15% ante los US$ 70,5 millones registrados en enero de 2015.

El precio promedio de exportación en enero de 2016 fue un 4,7% superior ante el mismo mes en 2015, sin embargo, resultó un 6,9% inferior comparado con diciembre de 2015, destacó el informe del IPCVA.

Dada la tendencia positiva de los precios, que tuvieron una variación del 4,7% al comparar los meses de enero de los últimos dos años, hubo un incremento del 15% en el valor obtenido pese a una menor expansión interanual del 9,8% en los volúmenes exportados. Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de enero de 2016 se ubicaron en volúmenes superiores a los registros del mes de diciembre de 2015.

Los embarques se ubican en niveles más altos ante los observados durante el primer mes del año 2015.

Respecto al mes anterior, las exportaciones registraron una variación positiva de 80% en sus volúmenes y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles superiores a los de enero de 2015, incrementándose un 9,8%, considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto.

Sin embargo, en un contexto más amplio, tomando como base de comparación el promedio de exportaciones para los meses de enero de los años 2001 a 2010, el registrado en enero del corriente año representa apenas el 46% del volumen medio registrado a lo largo de la década anterior, según los datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.

La ganadería argentina está en pleno crecimiento, busca recomponer parte del stock, porque en 10 años perdió más de 12 millones de bovinos, cifra que representa todo el stock bovino que hoy tiene Uruguay.

A su vez, hay nuevos inversores apostando a la industria frigorífica, como los grupos chinos que han desembarcado y comprado plantas para asegurarse el suministro de carne bovina y principalmente asegurarse los precios de la materia prima.

Este año Argentina cuenta con una zafra récord de destete de terneros que llegará a 800.000 cabezas adicionales, pues se está produciendo un fuerte fenómeno de retención de vientres en los establecimientos agropecuarios.

Hoy varias campos argentinos que habían sido destinados a la agricultura y ahora volvieron a estar poblados con ganado tras la caída del precio internacional de los granos, pues la producción de carne sigue siendo negocio.

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