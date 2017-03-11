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El País Negocios Rurales

China importará más carne vacuna

11/03/2017, 06:00
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Carnes: Uruguay sigue apostando a conquistar mayor calidad. Foto: AFP
AFP - FRIGORIFICO SEB, CARNE, - HTH - epidemic and plague - Employees work on June 16, 2011, on the frozen ground beef production line at the French company SEB (Societe Economique Bragarde) in Saint-Dizier, eastern France. Six children are being treated in hospital in Lille, northern France, for food poisoning related to a rare strain of E.coli bacteri, after having consumed suspect sold under the brand 'Steak Country' at the Lidl store chain. The children had eaten defrosted hamburgers made by SEB in Saint-Dizier which said that part of the meat it received was taken from animals slaughtered in Germany and processed in France. AFP PHOTO FRANCOIS NASCIMBENI FRANCE-GERMANY-HEALTH-FOOD-DISEASE - Saint-Dizier - Haute-Marne - FRANCE - FRANCOIS NASCIMBENI - FRN/sb/iw
FRANCOIS NASCIMBENI - AFP - AFP/AFP

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima que China deberá reducir la producción de cerdos, dependerá más de las importaciones del producto y subiría la demanda de carne vacuna debido a precios estables.

La puesta en marcha en China de medidas estrictas de cuidado del medio ambiente, limitará la recuperación de la producción de cerdos y el número de madres caerá 12%, reduciéndose a 38 millones. De esta forma la producción porcina se vería afectada tanto por el número de cabezas como por la producción cárnica china, que podría llegar a 51 millones de toneladas en este año. Las importaciones de carne de cerdo de China se espera que suban significativamente hasta cerca de los 2,4 millones de toneladas e incluso llegará a niveles récord. A su vez, las importaciones de carne bovina deberían superar el millón de toneladas para poder cubrir el consumo de una población que pide más proteínas.

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Carnes: Uruguay sigue apostando a conquistar mayor calidad. Foto: AFP

SEGÚN PREVÉ EL USDA

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