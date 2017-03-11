China importará más carne vacuna

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima que China deberá reducir la producción de cerdos, dependerá más de las importaciones del producto y subiría la demanda de carne vacuna debido a precios estables.

La puesta en marcha en China de medidas estrictas de cuidado del medio ambiente, limitará la recuperación de la producción de cerdos y el número de madres caerá 12%, reduciéndose a 38 millones. De esta forma la producción porcina se vería afectada tanto por el número de cabezas como por la producción cárnica china, que podría llegar a 51 millones de toneladas en este año. Las importaciones de carne de cerdo de China se espera que suban significativamente hasta cerca de los 2,4 millones de toneladas e incluso llegará a niveles récord. A su vez, las importaciones de carne bovina deberían superar el millón de toneladas para poder cubrir el consumo de una población que pide más proteínas.

Carnes: Uruguay sigue apostando a conquistar mayor calidad. Foto: AFP

SEGÚN PREVÉ EL USDA