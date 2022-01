Punta Tech MeetUp 2022 volvió a convocar al mundo tecnológico de América Latina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llegó enero y volvió el Punta Tech MeetUp 2022. Esta vez, la decimocuarta edición del evento fue en formato híbrido; presencial en el Centro de Convenciones de Punta del Este y online a través de puntameetup.com, la web de El País y Asuntos PublicosTV.

El evento, considerado uno de los más importantes a nivel tecnológico y de networking de América Latina, completó el aforo permitido de unas 600 personas y fue seguido por miles de espectadores en los diferentes canales de transmisión.

Una de las innovaciones de esta edición fue en la previa, con el speaker corner, un espacio donde diferentes emprendedores locales e internacionales seleccionados por Microsoft, presentaron sus emprendimientos al público al estilo standup.

Sobre las 20:20, y tras más de una hora networking, llegó el momento de los keynotes speakers de la noche.

El primero fue Noam Bardin, CEO de Waze desde 2009 hasta 2021. El empresario centró su charla en consejos para emprendedores y el primero refirió a tener una visión y una misión "fuerte" y una estrategia de que "lo que estén haciendo podría estar cambiando el futuro". "Creer que el futuro va a ser diferente de una manera determinada", argumentó.

"Ser capaz de saber quién eres y lo que estás tratando de lograr, tener esa claridad es muy importante, independientemente de lo que estás haciendo.

Esta claridad y enfoque en lo que estás haciendo, también resultan clave a la hora de tomar decisiones", añadió.

Luego fue el turno de Angela Strange, general partner fondo de inversión Andreessen Horowitz, y exploradora de oportunidades en el sector fintech Latinoamericano. A su entender, hoy existe una gran oportunidad para el sector software de recibir capital, sobre todo en aquellas geografías con más Internet y teléfonos inteligentes. "Todo el mundo tiene ahora un teléfono inteligente en su bolsillo y con el tiempo todas las industrias, todas las geografías serán reimaginadas desde una lente de software primero. Así que todo el mundo es alcanzable", aseguró.

En ese contexto, América Latina puede "tomar la oportunidad". Por ello, se lamentó que su fondo no haya llegado antes a la región, pero dijo que están en camino de "recuperar el tiempo perdido". "Creo que la historia acaba de empezar en términos de adopción de software y digitalización y América Latina puede tomar la oportunidad".

Por su parte, Luis Valdich, managing director de Citi Ventures y responsable de invertir en fintech tanto en EE.UU. como en Europa, también se mostró optimista sobre el futuro del "mundo fintech regional".

"La pandemia cambió comportamientos de la sociedad, aceleró la adopción de productos financieros y el crecimiento Fintech. Este sector está muy bien capitalizado y con gran auges, con muchos 'exits' y ha creado círculos virtuosos que impulsan a más startup y más talentos. Mayores formación de empresas interesante y mayor innovación. Y aunque en las últimas semana hubieron correcciones de mercados en cuanto a tecnologías, no creo que incidan, porque los cambios de comportamientos son permanentes", destacó.

A modo de ejemplo, citó como cambiaron los comportamiento en materia de pagos. "Al no poderse a ir a tiendas, bancos, etcétera, la gente usó más e-commerce para todo y las personas no bancarizadas y sub bancarizas tuvieron mucho incentivo para usarlos", dijo.

Por último, el cierre de Punta Techo MeetUp estuvo a cargo de Sumita Pandit, la actual COO de dLocal, encargada de desarrollar las estrategias corporativas del primer unicornio uruguayo.

Pandit recordó qué la llevó a sumarse a la empresa hace un año, tras una carrera de casi 20 años en importantes bancos de inversión como Goldman Sachs y JP Morgan.

"Me uní justo antes de que la compañía se hiciera pública. ¿Por qué? Conocí a todo el equipo y lo que realmente me motivó a dejar mi carrera en JP Morgan, fue la gente. Vi algo especial. Sentí que este era un equipo diferente y y me sentí como si pudiera pertenecer aquí", rememoró.

La ejecutiva también hizo referencia a la decisión estratégica de salir a bolsa de dLocal aún cuando no era una empresa "tan conocida por los inversores". "Fue un evento de marca para nosotros, un acontecimiento que nos puso en el mapa global. Creo que el hecho de que éramos un unicornio que salía de Uruguay y del que nadie había oído hablar, era importante dar ese paso. Y creo que marcó la diferencia no sólo para dLocal, sino para el ecosistema general del último tiempo. Fuimos una de las primeras empresas que salieron a bolsa desde Latinoamérica con muy poca marca y marketing previos a la oferta y creo que fuimos capaces de lograr lo que hicimos", subrayó.