Precios y expectativas para la temporada de verano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La temporada turística 2023 está a la vuelta de la esquina y los departamentos como Maldonado, Colonia y la vasta variedad de opciones que presenta Rocha, se preparan para vivirla sin los efectos de cierres de frontera y/o restricciones que implicó la pandemia de covid-19.

Las propuestas de alquileres son variadas, ajustándose al bolsillo de cada turista, por lo que varias personas ya han alquilado una propiedad para los primeros días de enero o comienzan a realizar consultas para el resto de la temporada. Ahora, ¿qué dicen los principales operadores turísticos de cara a esta nueva temporada y qué precios se manejan?

MALDONADO



Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este-Maldonado, indicó que las propiedades de “primera línea” en José Ignacio, La Barra, Manantiales, Portezuelo, playa Brava y Mansa están “todas prácticamente alquiladas”.

En cuanto a las de “segunda y tercera fila” hay menos contratos concretados, según Sena. Así es como, hasta el momento, Maldonado “aún se encuentra un 20% por debajo de los alquileres del verano 2018 y 2019”, pero aún así manifestó que “será una temporada buena (llegando a un 75% de ocupación los primeros días de 2023) gracias a que todos los extranjeros que cuentan con una propiedad en dicho departamento seguro vendrán a vacacionar al país, algo que no ocurrió la temporada anterior debido a que aún seguía latente el miedo por la pandemia”.



Respecto a los precios de dichas propiedades, varían dependiendo de las comodidades de la unidad seleccionada. Sena manifestó que por US$ 9.000 se puede alquilar por quincena una propiedad de tres dormitorios y dos baños con diversos servicios .



Por otro lado, entre US$ 6.000 y US$ 8.000 se encuentran las propiedades de dos dormitorios, aunque con menos prestaciones en el establecimiento.

Aún así, estas han comenzado a alquilarse pero aún quedan más propiedades disponibles de esta categoría, ya que usualmente es el turista argentino de clase media quien las arrienda.



Respecto a la segunda quincena de enero Sena expresó que hay muchas consultas, pero que el porcentaje de ocupación será menor que el de la primera quincena, específicamente un 20% por debajo del mismo.

Oportunidad de invertir y vacacionar en Uruguay Según Carámbula, esta temporada será (para los extranjeros) “un mix entre vacaciones y negocios”. Esto se debe a que últimamente varios turistas de la región han apostado por invertir en Uruguay, sobre todo en la capital. “Tenemos muchos clientes que han invertido y recientemente han manifestado su deseo de que antes de llegar a Maldonado pasarán por Montevideo para visitar el apartamento que adquirieron. Últimamente ellos están más encima de sus inversiones para controlarlas”, explicó.

Para mejorar dicha situación Sena explicó que como cámara inmobiliaria le han pedido a los propietarios de Maldonado que “mantengan los precios del año pasado para que el destino se mantenga vigente y que los turistas se vean motivados a volver a visitar la zona en un futuro, para así recuperar los niveles de alquiler pre pandemia”.

ROCHA



​Según Ricardo Pereira, representante de la Cámara Inmobiliaria de Rocha, para esta temporada entrante (en lo que refiere en particular a La Paloma, Punta del Diablo, Valizas, Aguas Dulces y La Pedrera) la demanda no es muy positiva.



Pereira sostuvo que La Paloma es la zona donde hay más movimiento por el momento, pero solo para la primera quincena de enero. Para los demás destinos mencionados no hay “prácticamente nada alquilado”, aunque La Pedrera es uno de los balnearios que cuenta con un poco más de consultas gracias a los jóvenes que alquilan en grupo.



En lo que refiere a precios, Pereira afirmó que las familias buscan propiedades “relativamente chicas” a US$ 80 por día, aunque los grupos grandes si han hecho reservas con antelación debido a que las propiedades para más de cuatro personas son pocas y se alquilan temprano, aproximadamente a US$ 120 por día. Dependiendo de las prestaciones que presenta el inmueble (sobre todo cantidad de camas, cuartos y baños) el precio va subiendo.

En relación a este punto, Pereira aseguró que el nivel de valor de las propiedades es el mismo en comparación a la temporada anterior, y que el nivel de reservas en reglas generales está en el entorno del 70% en el departamento para la primera quincena de enero, aunque para el resto de la temporada (segunda quincena de enero y febrero) dicho nivel de reservas no supera el 30% hasta el momento.



Consultado sobre la llegada de extranjeros, la perspectiva que manejan desde la cámara inmobiliaria no es buena, ya que este público generalmente es el argentino de clase media y, según Pereira, “los precios que se les ofrece para venir aquí no les convienen”.



COLONIA

Andrés Castellanos, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Colonia, aseguró que este “es un destino turístico todo el año, por lo tanto, si bien los trimestres más fuertes son el primero y el último, no es tan zafral como en el este del país. Dicho esto, Castellanos cree que la temporada entrante será mejor que la anterior, basado en dos atributos: primero, ya no se deben hacer hisopados ni trámites de declaración jurada para salir o entrar al país, sumado al deseo de los argentinos de cruzar a Colonia (ya que han sido el motor del turismo del departamento), por lo que cree que se verán más beneficiados esta temporada.



Colonia tiene hotelería partiendo de US$ 50 en adelante para los hoteles de menor categoría, mientras que los hoteles de cuatro o cinco estrellas cuentan con tarifas de US$ 150 en adelante, aseguró Castellanos a El País.