Pese a que los números indicaban suba, gobierno mantuvo precio de combustibles, ¿qué estuvo atrás?

El gobierno informó ayer que no aumentará las tarifas de los combustibles en el mes de diciembre, según informó Telemundo y confirmó El País con fuentes del Poder Ejecutivo. La decisión, ya había sido adelantada a El País la semana pasada por el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, si bien faltaba la resolución formal. La decisión fue tomada nuevamente debido a las ganancias extraordinarias que ha recibido Ancap en los últimos meses, por la venta de energía eléctrica (en base a combustibles) de UTE a Brasil, país que enfrenta una de las peores sequías en años.

Este es el tercer mes consecutivo que el Poder Ejecutivo resuelve no ajustar las tarifas de combustibles, pese a que la regla que fijó le marca una suba.



Días atrás en entrevista con El País, Paganini había adelantado que “como se mantiene este negocio de (venta extraordinaria de) gasoil para UTE, trataremos de que no” se ajusten las tarifas, indicó el jerarca.



Para decidir cuál es el ajuste de los precios de los combustibles, el gobierno toma como referencia la variación del Precio de Paridad de Importación (PPI) que elabora la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y que busca acompañar la tendencia del precio del petróleo a nivel internacional.

El cálculo es elaborado mensualmente haciendo el ejercicio teórico de cuánto saldría cada combustible si en Uruguay existiera la libre importación (y un importador le compitiera a Ancap).



Hasta ahora, hubo tres aumentos, una baja y en los dos últimos meses no se habían modificado las tarifas dado que el gobierno aprovechó las ganancias extraordinarias de Ancap, pese a las recomendaciones realizadas por Ursea que reflejaban aumentos en los precios.



El regulador publicó ayer el informe correspondiente al período 26 de octubre al 25 de noviembre de que es analizado por el Poder Ejecutivo para definir las tarifas de diciembre.

Los datos de la Ursea muestran las variaciones mensuales del PPI pero no proyecta precios finales. Por lo que, aunque los valores no son trasladados de forma lineal al precio final de los combustibles en el surtidor, representan una variación similar.



En ese sentido, de acuerdo con el último informe de la Ursea, los datos marcaban la siguiente variación mensual en los precios explanta (es decir en la puerta de la planta de distribución de Ancap): un aumento de 1,43% de la nafta Súper 95, ya que el PPI pasó de $ 60,07 por litro en octubre a $ 60,93 en noviembre. En tanto, la nafta Premium 97 debería aumentar 1,46%, dado que el PPI pasó de $ 61,98 por litro en octubre a $ 62,89 en noviembre.



En el caso del gasoil 10-s el precio debería subir 1,30% dado que el PPI pasó de $ 43,81 por litro en octubre a $ 44,38 en noviembre, al igual que en el caso del gasoil 50-s, cuyo precio según PPI marcó también un aumento de 1,30% al pasar de $ 43,77 a $ 44,34.

Sin embargo, además de la referencia de Ursea, se debe tener en cuenta que a las cifras que arroja el cálculo de PPI se le deben sumar los costos de distribución, los márgenes de las estaciones de servicio y el denominado “factor X” (sobrecostos de Ancap) que actualmente es de $ 2,97 por litro y se busca que vaya bajando a medida que el ente sea más eficiente.

La fijación temporal del "factor x" y su revisión El economista Javier de Haedo planteó en una reciente columna en el suplemento Economía & Mercado de El País que “sería bueno saber por dónde anda el famoso ‘factor X’, que presumo ha de haber aumentado en los últimos meses al no haberse tocado el precio del supergas (envasado) cuando también debió ser subido”. Consultado al respecto, el ministro recordó que “lo que dijimos con el $ 2,97 (por litro) es que lo fijamos por un tiempo y lo tenemos que ir revisando, tampoco vamos a estar revisándolo todos los meses”.

El informe de Ursea junto con otro que envía Ancap (y que no es público) son los que el gobierno analiza mensualmente para resolver sobre el precio de los combustibles.

"Fenómeno extraordinario"

De acuerdo a lo explicado por Paganini en entrevista con El País, la venta de gasoil de Ancap hacia UTE (con destino de exportación a Brasil) es un “fenómeno extraordinario”, el cual calificó como “muy importante” dado que está “por encima de lo que siempre se vendió, por la generación de electricidad para UTE”. El jerarca explicó que ese negocio es el “que nos ha permitido de alguna manera no trasladarle esas evoluciones al público”.



La decisión de mantener las tarifas sin cambios a costas de ganancias de Ancap ha sido cuestionada por el sistema político y también desde el ámbito económico en el que diferentes referentes criticaron la decisión del gobierno porque entienden que cambia el mecanismo.

Sin embargo, Paganini defendió que la venta de Ancap a UTE “no estaba en la cuenta” y que “la regla no incluía ganancias extraordinarias que pudiera tener Ancap”.

En este sentido, argumentó que “cuando cerró el primer semestre y vimos que había un rubro realmente importante de gasoil (vendido) que se ha mantenido hasta ahora, lo que dijimos es: nos damos una regla, la regla es transparante, es así, hay una ganancia que no estaba en la regla y la usamos para no trasladarle este problema al público”.



Remarcó que “no somos tan matemáticos para decir: como dijimos una cosa y ahora aparece otra cosa, no la tomamos en cuenta porque no estaba en lo que habíamos dicho. No. La estamos tomando en cuenta, lo que no sabemos es cuánto tiempo va a durar. No tenemos la bola de cristal para saber cuándo lloverá en el sur de Brasil y tampoco cómo va a evolucionar el precio del petróleo que son las dos variables que terminan influyendo en si podemos o no podemos seguir aguantando el precio cuando el petróleo sube”.

Camión de transporte de combustible de Ancap. Foto: Estefanía Leal

En relación al precio internacional del petróleo, Paganini había señalado días atrás que estaba dando “un poco un respiro” pero que restaba ver “cómo dan los números” del PPI.

Reducir los sobrecostos de Ancap: el objetivo del gobierno



Actualmente los precios de los combustibles al público indican que el valor del litro de nafta Súper 95 cuesta $ 70,41, mientras que el del gasoil 10-s cuesta $ 62,98 y el del gasoil 50-s unos $ 49,94 por litro. Estos son los precios que fueron ajustados por última vez en el mes de septiembre y que significaron la primera reducción (aunque mínima, de unos $ 0,40 en el caso de la nafta y de $ 0,76 en el gasoil) desde que se empezó a implementar el mecanismo de ajuste por PPI.



Más allá de lo que ocurra con el precio del crudo a nivel internacional, aspecto en el cual el Poder Ejecutivo no tiene incidencia, el objetivo actual del gobierno es poder influir en la reducción de los sobrecostos de Ancap que incluyen al subsidio al supergas, las pérdidas del portland, el fideicomiso del boleto, la mezcla de biocombustibles, entre otros.



La reducción del denominado “factor X” (los sobrecostos de Ancap en el precio de los combustibles), actualmente en $ 2,97 por litro, “es un tema que es preocupación del gobierno todas las semanas”, dijo días atrás en entrevista con El País el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini.

El ministro Omar Paganini durante una conferencia de prensa. Foto: Leonardo Mainé

Al ser consultado respecto a cuándo estima que se podrá reducir ese “factor X”, el jerarca prefirió “no adelantar opinión al respecto” ya que “las transformaciones en Ancap llevan tiempo” y puso como ejemplo el desafío que implica la división de portland de la empresa estatal y el subsidio al supergás.



En este sentido, Paganini manifestó que “si uno mira las cuentas de Ancap, uno mira que los costos están siendo controlados, así que esperamos que el “factor X” podamos irlo disminuyendo como habíamos dicho en tres años”.



Esta tarde la empresa estatal presentará su balance correspondiente a lo ocurrido durante el tercer trimestre de 2021, luego de haber anunciado una ganancia de US$ 39 millones durante los primeros seis meses del año.