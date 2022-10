Las zonas de Uruguay donde se pagan salarios promedio de US$ 3.100 y se contratan jóvenes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A diferencia de lo que ocurrió en 2020 cuando el mercado laboral cerró el año con una pérdida de más de 58.800 empleos -debido principalmente al impacto que significó la pandemia del Covid-19-, las empresas en zonas francas aumentaron el personal ocupado dependiente. Sin embargo, se constató una caída en las remuneraciones, explicado principalmente por la depreciación promedio del peso uruguayo en ese año.



Los datos se desprenden del censo realizado por el Área de Zonas Francas de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el cual se reflejó que en 2020, el personal ocupado dependiente en las zonas francas del país ascendió a 16.578 personas, lo que significó un crecimiento del 8,8% frente a 2019, cuando el total había sido de 15.235 personas. La generación de 1.343 puestos laborales nuevos en ese año estuvo explicado, según el MEF, por la construcción de la segunda planta de celulosa de UPM.



Asimismo, según el análisis de la actividad económica de las zonas francas, el empleo promedio por empresa creció de 15 a 16 personas entre 2019 y 2020.

El sector de los servicios fue el que más contribuyó en términos de contratación de personal.

Al analizar cómo se distribuyó ese empleo por zonas francas, los datos reflejaron que al igual que había ocurrido en 2019, Zonamerica fue la que concentró la mayor parte del personal, con una participación del 42%, seguido por Aguada Park y World Trade Center Free Zone, con una participación en el total del 18% y del 10%, respectivamente.



El sector de actividad que más contribuyó en términos de contratación de personal fue el de servicios, rubro que llegó a ocupar a 11.421 personas, lo que significó el 69% del total. Le siguió el comercio con una participación del 16% y la industria con una contribución del 15%.



Del total de usuarios habilitados a operar que participaron en el censo (el cual tuvo una participación del 96%), el 80% de las empresas fueron pequeñas (personal ocupado menor o igual a nueve personas) y fueron las que emplearon al 15% del total de trabajadores. En tanto, las empresas que emplearon a 10 o más personas (el 20% del total), fueron las responsables de dar trabajo al restante 85% del personal.

De acuerdo con el análisis del MEF, “esta característica se repite a lo largo de los años analizados, pocas empresas grandes emplean a un alto porcentaje del personal”.



REMUNERACIONES. En 2020, el salario promedio mensual percibido por los trabajadores de las zonas francas uruguayas fue de US$ 3.123, lo que implicó una caída del 5,9% en comparación a los salarios que habían recibido el año previo (US$ 3.318).



Para el MEF esto tiene que ver con “varios factores”, entre los que destacó principalmente el “efecto tipo de cambio”, dado que la depreciación promedio del peso uruguayo fue del 19% en ese año. No obstante, también señalaron que influyó “el aumento de personal en seguro de paro y la contratación de nuevo personal con menor nivel educativo”.

Al analizar las remuneraciones por zona franca, de las 11 instaladas en el país cinco de ellas pagaron salarios por encima del promedio general.

Por orden de relevancia estas fueron: World Trade Center Free Zone, con salarios promedios mayores a US$ 4.000; UPM Fray Bentos, con remuneraciones mayores a US$ 3.500; y Zonamerica, Zona Franca Punta Pereira y Grupo Continental pagaron salarios en promedio iguales o levemente menores a US$ 3.500.

personal Propensión a emplear jóvenes Al considerar la distribución del empleo según la edad de las personas ocupadas en las zonas francas, se constata que el tramo etario con mayor concentración de empleo (30 a 49 años) representó el 55% del total, seguido por el de 15 a 29 años (32%), 50 a 64 años (10%) y el de 65 y más (en el entorno del 1%). Desde el MEF indicaron que si se compara con lo que ocurre con “el resto de la economía, al igual que en años anteriores, se confirmó la propensión de zona franca a emplear personal más joven”.



También se registraron diferencias en las remuneraciones pagadas según el tamaño de la empresa. En este sentido, aquellas compañías con más de 10 empleados pagaron remuneraciones por encima de la media, mientras que el resto lo hizo por debajo.



Al analizar los salarios promedio según el género, las remuneraciones promedio de los hombres fueron de US$ 3.289, mientras que las percibidas por las mujeres fueron menores, de US$ 2.875.

totalizaron US$ 780 millones El monto total invertido aumentó frente al año anterior

A lo largo de 2020, la inversión realizada por las zonas francas del país fue de US$ 780 millones, lo que significó un 56,3% más en comparación al año anterior cuando el monto invertido había sido US$ 499 millones.



La construcción fue lo que más contribuyó al aumento de la inversión realizada al explicar el 75% del total invertido en el período. Le siguió la inversión en activos intangibles (con una participación del 12%), la inversión en maquinaria y equipo (representó el 11% del total), mientras que el 2% restante correspondió a tipo de inversión.



La zona franca que más invirtió fue UPM Paso de los Toros, la cual representó el 66% del total invertido. En segundo y tercer lugar, aunque con menor peso, le siguieron Zonamerica y Parque de las Ciencias.

El rubro que más invirtió fue el industrial, con US$ 546 millones y una representación del 70% del total. También fue el sector que realizó la mayor inversión promedio por empresa (US$ 21,8 millones), mientras que a nivel global, la inversión promedio por empresa fue de US$ 2,14 millones.



más educación terciaria Personal ocupado por nivel educativo Si se analiza el personal ocupado durante 2020, en función de su nivel educativo, los datos reflejan que el 53% contaba con formación terciaria o superior culminada, mientras que el 42% tenía secundaria culminada y el 5% había terminado únicamente primaria. “Si se compara esta estructura con el resto de la economía, el 20% tiene terciaria o posgrado culminado”, destacó el MEF. Al igual que en años anteriores, “se siguió verificando un incremento en el personal con formación terciaria o superior”, señaló el informe.



El rubro servicios representó el 20% del total invertido con US$ 155 millones, mientras que el sector comercial invirtió US$ 79 millones, lo que significó el 10% del total. No obstante, en el sector de los servicios fue en el que se reflejó una mayor participación (70%) de empresas que registraron algún tipo de inversión.



Si se considera la inversión de acuerdo al tamaño de las empresas, las que se identificaron como más grandes en términos de empleo (50 compañías) representaron el 79% del total invertido.



vendieron US$ 4.549 millones Las exportaciones cayeron 14,5%

En el año 2020, las zonas francas instaladas en Uruguay exportaron un total de US$ 4.549 millones, lo que significó una caída del 14,5% en comparación al desempeño exportador que habían tenido en 2019, cuando registraron ventas al exterior por un total de US$ 5.322 millones.



Si bien desde el MEF afirmaron que las exportaciones “se contrajeron en dólares” porque “sufrieron el impacto de la pandemia”, señalaron que el impacto fue menor que lo registrado en las ventas al exterior por parte del resto de la economía uruguaya.



La zona franca que lideró las exportaciones de 2020 fue Zonamerica con US$ 1.673 millones vendidos, seguida por World Trade Center Free Zone (US$ 815 millones), Aguada Park (US$ 740 millones) y Grupo Continental (US$ 543 millones), como las más relevantes.



Del total de empresas instaladas en zonas francas, un 65% realizó exportaciones en 2020.



más hombres Personal ocupado por género

El régimen de zonas francas empleó durante 2020, una mayor proporción de hombres (61%) que de mujeres. Al considerar quienes terminaron su formación académica, los datos reflejan que las mujeres contaron con una formación terciaria superior a la de los hombres. De acuerdo con el MEF, en anteriores censos la participación de hombres y mujeres fue similar y si se analizan los datos considerando el tamaño de la empresa, “ninguno de los tramos” contó con mayor participación de mujeres que de hombres.

De acuerdo con el MEF, la exportación promedio por empresa fue “significativamente mayor” en las compañías que desarrollaron actividades industriales. El sector servicios explicó más del 40% de las exportaciones, pero su participación disminuyó frente a 2019, cuando había representado el 52%.

Al igual que en años anteriores, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones desde zona franca, al representar el 17% del total vendido al exterior.