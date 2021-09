Zonamérica rescata: cancelara a ahorristas e inversores su deuda antes de tiempo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La zona franca Zonamerica decidió rescatar anticipadamente el 100% de las obligaciones negociables que había emitido en el mercado de valores en noviembre de 2017.

Según comunicó Zonamerica al Banco Central (BCU) -en una carta firmada por el presidente de la zona franca, Orlando Dovat- y a la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), hizo “uso de su derecho de rescate anticipado previsto” en el programa y el documento de emisión.



Zonamerica había emitido obligaciones negociables por US$ 11 millones en 2017. En ese entonces US$ 9 millones fueron para el tramo mayorista, con una demanda de US$ 62.297.500 y US$ 2 millones para el tramo minorista, el que había tenido una demanda de US$ 10.814.055.

La emisión de deuda por US$ 11 millones alcanzó en ese entonces una demanda de US$ 73.111.555. Los títulos eran a 12 años, es decir vencían en 2029, con seis años de gracia (período entre la fecha de entrada en vigencia del crédito y la fecha de vencimiento de la primera cuota) en el capital y amortizaciones anuales iguales a partir del séptimo año.



En ese entonces además se determinó que la obligación negociable pagaría un interés variable equivalente a la tasa Libor 180 días más 4%, con un mínimo de 6% y un tope de 7,25%, pagaderos semestralmente.



El precio al que se adjudicó fue de 107,12% debido a la alta demanda que tuvo el papel. El precio al que rescatará Zonamerica las obligaciones negociables es de 102% (ya estaba estipulado en el contrato de emisión en 2017).



El programa de emisión llegaba a un máximo de US$ 30 millones, y Zonamerica había señalado que destinaría los fondos obtenidos a la cancelación de deuda y a inversiones.



¿Qué es el rescate anticipado? Es una opción que se utiliza en las emisiones de deuda, que permite a las empresas extinguir la deuda de forma anticipada (es decir, antes del vencimiento establecido) a través de pagos periódicos durante un período de tiempo, según las condiciones determinadas en el contrato de emisión.



Fuentes del mercado dijeron a El País que la empresa tomó la decisión porque actualmente obtiene un financiamiento más barato con los bancos.