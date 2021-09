La "vulnerabilidad comercial" que tiene Uruguay y el Mercosur

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Mercosur como “familia”, la actitud proactiva de Uruguay para buscar acuerdos comerciales, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China y la vulnerabilidad comercial del país y el bloque regional, fueron temas tratados el día de ayer, en el evento virtual “Apertura y Desarrollo. Presentación del Índice de Vulnerabilidad Comercial para toda América del Sur”, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).

Según el embajador uruguayo en Brasil, Guillermo Valles, Uruguay estaría retornando a su primer siglo de historia, en donde se celebraron más de 60 acuerdos bilaterales de comercio, que procuraban asegurarse el tratamiento de la nación más favorecida, es decir, las condiciones que el mercado de destino les podía ofrecer.

En este sentido, afirmó que “tenemos un escenario, que no es el mismo, pero que tiende a parecerse, desde el 2000 en adelante, un escenario parecido al que teníamos (en los años) 1830 a 1933. Un escenario en el que tenía que salir proactivamente a buscar los acuerdos, sin achicarnos, sin sentirnos un paisito, muchas veces negociando, cerrando los acuerdo en condiciones internas de extrema vulnerabilidad”.



En la presentación, también participaron Agustín Iturralde, director ejecutivo del CED, y Nicolás Albertoni, consejero académico del CED, y Marisa Bircher, ex secretaria de Comercio Exterior de Argentina.



En tanto, Bircher sostuvo su reivindicación del Mercosur, “más allá de las miradas políticas, sigue siendo estratégico su objetivo, principalmente para los privados y para la sociedad”, indicó.

“Argentina necesita ponerse de frente y no de espaldas al mundo, más que nunca con sus socios en el Mercosur. Es una familia y es aceptarla”, agregó.



Del mismo modo, aseguró que Asia es “el camino”, en donde “la ventaja competitiva y comparativa de proveer alimentos, de proveer agroindustria, es de un crecimiento permanente e ilimitado”.



Por otra parte, Iturralde y Bertoni presentaron el Índice de Vulnerabilidad Comercial (IVC), el cual busca aportar información sobre la calidad de la inserción internacional de los países, tanto para el Mercosur como para Uruguay.

En esta línea, Iturralde señaló que el Mercosur cumplió su objetivo de aumentar el flujo interno comercial, pero ha fracasado en ser una “plataforma de salida al mundo”, ya que ha logrado muy pocos acuerdos comerciales fuera de a región.



Dentro del índice, en donde 100 significa que todas las exportaciones del país son sin ninguna preferencia arancelaria y cero que todas se realizan con esta preferencia, para el Mercosur el IVC promedio en 2006 era 46,6 y en 2021 es 52,2.



“El Mercosur viene reduciendo su peso relativo en la estructura exportadora uruguaya desde más del 50%, a fines de la década del 90, hasta el 21,6 del 2020. Una hipotética ruptura con el Mercosur impactaría de forma relevante en las exportaciones de corte industrial al bloque. Esto es el 10% de las exportaciones totales de Uruguay al mundo, aproximadamente US$ 808 millones”, agrega el documento presentado.



Por otro lado, el informe explica que en el caso particular de Uruguay, las exportaciones se redujeron un 12,5% a lo largo del 2020, siendo la mayor caída durante la última década.



“Nuestro país marca un IVC de 55,1 lo que implica una caída marginal con respecto al 60 obtenido en el 2020. La disminución del IVC no responde a una mejora de la inserción comercial sino más bien se debe a pequeños cambios en los pesos relativos de los principales destinos de exportación”, afirma el documento.



Del mismo modo, explica que en 2020 Uruguay exportó bienes al mundo por un valor de US$ 8.022 millones de los cuáles US$ 1.731 millones fueron al bloque comercial.

“El Mercosur como destino de las exportaciones uruguayas de bienes viene cayendo sistemáticamente desde hace 20 años”, agrega, donde en 2001 el bloque absorbía el 41,3% de las exportaciones de bienes uruguayos, siendo nuestro principal socio. Mientras que en la actualidad, el Mercosur representa el 21,6% de las exportaciones de bienes del país.

TLC con China

El 7 de septiembre, Luís Lacalle Pou anunció que se comenzaría a realizar un estudio de prefactibilidad para estudiar un eventual TLC con China.



Siendo el principal socio comercial de Uruguay desde hace años, en 2020 el 27% de las exportaciones de bienes tuvieron como destino al gigante asiático. Estas, en términos monetarios, representaron ingresos de US$ 2.149 millones, según el CED.



Según el informe, “Uruguay se ha vuelto muy dependiente de China en los últimos años, lo cuál se ve agravado por no contar con ninguna preferencia para el acceso a dicho mercado. Un potencial TLC de Uruguay con China reduciría en 24 puntos la vulnerabilidad comercial del país, se trataría de un salto muy significativo”.



A su vez, el TLC significaría “una gran reducción en el pago de aranceles”, donde en 2019, el país pagó aranceles por US$ 184 millones en las exportaciones a China.