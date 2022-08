“Cada vez más enterrados”: el reclamo de los camioneros ante el impacto del “dólar blue” y la traba de la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Cada vez estamos más enterrados”, aseguraron desde la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional (Catidu) en la Comisión de Transporte del Senado, en alusión al impacto que genera en el sector la diferencia cambiaria entre Uruguay y Argentina.

El problema que denuncia la gremial transportista es que los camiones argentinos llegan a Uruguay con el objetivo de cobrar sus fletes en efectivo, en dólares, lo que les permite luego en su país obtener un retorno dos veces mayor, al cambiar el dinero en el mercado paralelo.



Al cierre de ayer, mientras que el dólar oficial en el país vecino cotizaba a133,85 pesos argentinos, la cotización del dólar blue ascendía a $ 283 para la compra y $ 293 para la venta.



Desde Catidu explicaron que la brecha con Uruguay, sumada a la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el blue en Argentina, permite que las empresas de transporte de carga del país vecino puedan bajar el costo de los fletes y así quedarse con una mayor parte del mercado.

MIRA TAMBIÉN El dólar sumó su quinta caída consecutiva en Uruguay y apenas se sostiene en los $ 40

Según dijo el gerente de la gremial, Gastón Landa, antes “el mercado estaba repartido en partes iguales entre uruguayos y argentinos” pero, actualmente, “entre el 80% y el 90% es de ellos”, por lo que “ya no se les puede competir”, afirmó.



El reclamo del transporte internacional de carga no es nuevo. Según Landa, “desde hace dos años” la gremial busca solucionar el problema pero afirman que no han recibido “ninguna respuesta” por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).



Sumado al problema de la diferencia cambiaria entre los dos países, la Catidu reclama que las empresas estatales uruguayas “tengan en cuenta al transporte de bandera nacional” al momento de otorgar sus fletes y que no realicen fletes únicamente con camiones que de otro país.



“Por mencionar un caso de hace unos años, la UTU, por ejemplo, traía bancos para sus locales con transporte argentino; también Ancap, con el metanol. Hay muchos casos. Nosotros no estamos planteando que se les dé a los uruguayos todo esto, pero sí tener la posibilidad de competir, que se nos tenga en cuenta”, exigió Landa.



En este sentido, el gerente propuso que las empresas estatales uruguayas “tengan en cuenta el transporte de bandera nacional a la hora de otorgar sus fletes, dado que actualmente “somos el único país” que no tiene una disposición de ese estilo. “Es impensado que un camión uruguayo vaya a hacerle un flete al gobierno argentino, por ejemplo. Entonces, pedimos que en este aspecto también se nos tenga en cuenta”, reclamó el transportista.

Medidas

Entre las principales medidas que ayudarían a que el sector recupere competitividad, la Catidu planteó la posibilidad de que el pago de los servicios de transporte a las empresas argentinas se haga de forma obligatoria mediante transferencia bancaria, a los efectos de eliminar la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.



“Es una medida adecuada para la situación que hoy tenemos con Argentina y lo único que estaríamos haciendo es tomar una medida espejo de la que ese país tiene con nosotros. La idea es obligarlos a que la divisa sea enviada por sistemas bancarios a Argentina, para que nosotros no financiemos la diferencia de cambio”, argumentó desde Catidu, Juan Carlos Patrón.



En esta línea, el transportista afirmó que la medida no solo no tendría costo para el Estado uruguayo sino que además se aseguraría “de cobrar los impuestos que debería estar cobrando” y verificar el cumplimiento de las normas tributarias.



La medida ya fue planteada por la Catidu al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) quien apoyó la iniciativa, pero desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la respuesta fue negativa.

“Se nos dijo que no se podía aplicar por la ley vigente, que iba en contra”, esa fue la respuesta “que nos dio la contadora (y directora de la Asesoría Tributaria del MEF) María Pía Biestro”, indicó Diego Martínez de la gremial.



La negativa del MEF responde a que la Ley de Urgente Consideración (LUC) habilitó los pagos en efectivo en transacciones directas de hasta un millón de unidades indexadas (UI), unos US$ 136.821, a valores de ayer.



“Quizás esa ley no era tan inteligente como la propuesta que hace Catidu en esta materia, justamente, para evitar que se den este tipo de circunstancias”, cuestionó el presidente de la comisión, el senador frenteamplista Mario Bergara.



Por otra parte, desde Catidu plantearon otra medida alternativa para no perder competitividad, la cual refiere a que se implemente a tasa cero el IVA de los fletes de importación en el tramo nacional.

Diferencia de costos

“Consideramos que las asimetrías que existen hacen imposible la competencia”, afirmaron desde la gremial. “Tenemos diferencias en todo tipo de costos. Estamos un 35% por encima de los salarios medios de la región. Las patentes son 24 veces más altas que cualquiera de la región”, ejemplificó Martínez.



Desde la gremial remarcaron que mientras que el salario promedio de un chofer uruguayo es de US$ 2.500, en Argentina es de alrededor de US$ 1.000; en Brasil, de US$ 1.700; y en Paraguay de entre US$ 800 y US$ 1.000. En tanto, la patente cuesta alrededor de US$ 150 anuales en Brasil, US$ 250 en Argentina y en Paraguay oscila entre los US$ 30 y US$ 100, mientras que en Uruguay asciende a US$ 2.000. “Son números que hacen imposible poder competir”, sentenció Landa.