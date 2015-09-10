Vázquez: "Baja de calificación de la deuda a Brasil tendrá impacto"

El presidente recorrió la Expo Prado y dijo que ante este contexto se deberá "estrechar" el trabajo entre gobierno y el sector privado. También dijo que están atentos a la marcha de la economía china.

El presidente Tabaré Vázquez anticipa que la baja de la calificación de deuda que aplicó Standard & Poors a Brasil afectará a Uruguay, pero afirmó que también hay que estar atentos a la evolución de China.

"La baja de la calificación de la deuda de Brasil tendrá impacto. Es un fuerte comprador de nuestros productos”, dijo Vázquez esta mañana tras recorrer la Rural del Prado. "También hay que ver qué pasa en China. De todo esto hablamos con la gente de Asociación Rural”, agregó.

Vázquez sostuvo que "ante esta situación, tenemos que estrechar el trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado".

El presidente de la Asociación Rural (ARU), Ricardo Reilly dijo a Carve que en la reunión que mantuvo con el presidente y con el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, se planteó que la situación de Brasil "es muy compleja y tarde o temprano nos va a afectar". "El gobierno lo está siguiendo de cerca porque tarde o temprano nos va a afectar".

Los ruralistas plantearon al presidente sus reparos sobre el aumento de la Contribución Rural. Vázquez sostuvo al respecto que "fue un pedido de los intendentes. Yo no estuve de acuerdo pero fue un pedido del Congreso de Intendentes que ahora está en manos del Parlamento".



Tabaré Vazquez. Foto: Archivo El País

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