¿Qué utilizaron los uruguayos para hacer sus pagos y cuánto gastaron?

El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó el día de ayer un informe sobre el sistema de pagos minorista, relativo al segundo semestre de 2021, en donde se mantiene el uso creciente de las transferencias interbancarias, particularmente entre personas físicas, entre otros indicadores en la preferencia de los uruguayos al hacer movimientos de dinero.

En el segundo semestre de 2021 se realizaron más de 351 millones de operaciones a través el sistema de pagos nacional, las cuales superaron los US$ 193.000 millones, es decir, casi $ 8,5 billones (a un tipo de cambio de $ 43,613 por dólar).



Dentro de los instrumentos y canales para hacer estas operaciones, las transferencias fueron las que registraron el mayor valor, al registrar un total de US$ 156.023 millones (casi $ 7 billones), en más de 60 millones de operaciones; mientras que el uso de las tarjetas de débito fue el instrumento de pago más utilizado con más de 145 millones de operaciones, las cuales significaron un total de casi US$ 4.000 millones ($ 176.802 millones).

Dentro de las transferencias, el uso de las transferencias interbancarias registró en este período casi 47 millones de operaciones, de las cuales el 90% fueron en moneda nacional. Asimismo, el documento señala que esto representa un crecimiento de 20% en términos interanuales.



En tanto, en relación al análisis de la operativa entre emisores y receptores, si bien se registró un aumento del volumen entre todos los participantes (personas físicas, jurídicas y gobierno), el mayor aumento, en relación con el semestre anterior, se encontró en las operaciones entre personas físicas (25%).



En tanto, el restante de las transferencias se realizó por Cámara Compensadora.

Por otro lado, en función de las tarjetas de débito, fueron más de 3 millones las tarjetas de débito emitidas en el segundo semestre de 2021, significando un aumento de 20% en términos interanuales.



En cuanto a las tarjetas de crédito, fueron el segundo instrumento de pago más utilizado en el período, con más de 100 millones de operaciones, significando un aumento de 20% en términos interanuales, y totalizó un monto que supera los US$ 3.085 millones ($ 134.557 millones). En tanto, este fue el cuarto semestre consecutivo en la caída de sus emisiones, con más de 3 millones de tarjetas emitidas, alcanzando el promedio de 2,4 tarjetas por “tarjetahabiente” al fin de 2021.



Por otro lado, el dinero electrónico fue el cuarto instrumento más utilizado con más de 33 millones de operaciones, registrando un crecimiento de 21% interanual, y un monto total operado de US$ 1.217 millones ($ 53.094 millones). El total de tarjetas de dinero electrónico superó las 2,7 millones en diciembre de 2021, significando un crecimiento de 19% en términos interanuales.



En tanto, los métodos menos utilizados fueron los débitos directos (más de 6 millones de operaciones) y los cheques (más de 5 millones de operaciones). Aunque este último representó el segundo monto total operado en el período, con US$ 27.348 millones (más de $ 1 billón).