UTE recibió fuerte demanda por deuda para financiar su mayor obra en este período

La estatal UTE recibió una fuerte demanda en la emisión de deuda que realizó ayer para financiar parte de la obra más importante que realizará en este período de gobierno.

El ente emitió certificados de participación del fideicomiso financiero Línea Cierre del Anillo de Transmisión de 500Kv (Tacuarembó-Salto) por 685 millones de Unidades Indexadas (UI) a la inflación -unos US$ 93,5 millones- a una tasa anual de 3,125% y con plazo al 2048.



La emisión tuvo un tramo para pequeños ahorristas al que se podía ingresar con un mínimo de $ 54.000 y que podía llegar hasta el 5% de la emisión. La demanda para ese segmento fue de apenas 4,7 millones de UI (US$ 650.000).



En cambio, el tramo para inversores institucionales (AFAP, aseguradoras, bancos) recibió una demanda de 1.418,6 millones de UI (US$ 193,7 millones).



El precio para toda la emisión fue de 96,42%, y la tasa interna de retorno para el inversor fue de 3,47% en UI.



“Esto permite financiar infraestructura y potenciar el instrumento del fideicomiso para impulsar el desarrollo sostenible del país”, dijo el gerente general de la Bolsa Electrónica de Valores, donde se realizó la emisión, Eduardo Barbieri.



El fideicomiso está gestionado por República Afisa y tiene una calificación de AAA (uy) por Moody’s Local AR, afiliada a Moody’s.



La otra parte del financiamiento para la obra provendrá de un préstamo de BID Invest (el brazo del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo) que se encuentra “en proceso” de aprobación y será “del orden de US$ 90 millones”, de acuerdo con lo que había dicho a El País la presidenta de UTE, Silvia Emaldi.

UTE. Colocó deuda para financiar el cierre del anillo eléctrico.