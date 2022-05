Otro uruguayo logró llevar su empresa a “unicornio”; está valuada en US$ 1.100 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El uruguayo Maximiliano Casal, cofundador junto al mexicano Alfonso de los Ríos (CEO) y COO de la empresa Nowports, una empresa de Logitech, que une logística con tecnología, se convirtió en un nuevo uruguayo en crear un “unicornio”, es decir, una empresa de base tecnológica valuada en más de US$ 1.000 millones.

El logro se dio a conocer hoy cuando la empresa anunció el cierre de una ronda Serie C por US$ 150 millones liderada por SoftBank Latin America Fund, división del reconocido banco japonés SoftBank Group, que apoya a emprendedores de la región desde 2019, según un comunicado de la firma.



Esta inyección de dinero elevó el valor de la compañía a US$ 1.100 millones.

“Hemos estado creciendo con una aceleración sobresaliente y esta inyección de capital nos permitirá continuar con ese ritmo para agilizar el flujo de nuestras operaciones y alcanzar más rincones del mundo”, indicó Casal.

También participan los inversionistas Tiger Global, Foundation Capital, Monashees, Soma Capital, Broadhaven Ventures, Mouro Capital, Tencent y Base10 Partners; así como fundadores y cofundadores de grandes empresas como Daniel Voguel, (Bitso), Ricardo Amper (Incode), Alex Bouaziz (Deel) y Roger Laughlin (Kavak).



En menos de un año, Nowports había recibido US$ 93 millones en tres rondas, la última de US$ de $60 millones.

Fue creada en 2018, se define como una compañía latina y tiene 10 oficinas activas en siete países y cerca de 500 empleados. Uno de estos países es Uruguay, desde donde concentra parte del equipo de desarrollo de software.



En el último año, Nowports fue reconocida como una de las 10 empresas más innovadoras en Latinoamérica por Fast Company.