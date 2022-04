Unión de Vendedores de Carne estima que podría faltar asado de tira para el 1º de mayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo este martes que seguramente entre hoy y mañana firme la extensión de la exoneración del IVA al asado de tira "por un mes más". Al mismo tiempo, los carniceros creen que podría haber un faltante de ese corte de carne vacuna para el 1° de mayo.

El secretario de la Unión de Vendedores de Carne, Hebert Falero, dijo a Subrayado que en "épocas normales, sin esta promoción, el asado casi no alcanza", por lo que piensan que "va a ser muy dificultoso" para ese día en que, tradicionalmente, hay una alta demanda.

Falero explicó que, particularmente, va a ser muy difícil para los "carniceros que no tienen cámaras adecuadas como para aguantar el asado unos ocho o 10 días". Y afirmó: "Estoy seguro de que en los últimos días no va a haber asado".



Por otra parte, indicó que les "parece bien" que se extienda la exoneración del IVA, pero aclaró que tienen "muy poco margen en este acuerdo" y que hay muchos carniceros que no lo pueden cumplir. El empresario explicó que el asado llega a $ 212 el kilo y lo tienen que vender a $ 230. Y, si la venta se realiza con tarjeta de crédito, se les descuenta un 4,5%.

"Para el carnicero es un sacrificio muy grande. Ya lo hizo 30 días, vamos a ver cómo se comporta en los siguientes", añadió.

Por último, sobre el aumento de $ 8 para los cortes con hueso, comentó que "era lógico que iba a venir una suba cuando terminara" el mes en el que se acordó mantener los precios.