Torre Trump retoma obras y busca inversores en verano

Cuando todavía faltaban tres años para que Donald Trump ganara las elecciones estadounidenses, los hijos del expresidente, Eric e Ivanka viajaron a Punta del Este en 2013 para anunciar el lanzamiento de lo que sería “el mejor edificio de América Latina” con la promesa de que la torre estaría terminada en 2016.

Ocho años después del corte de cinta inaugural y seis años después del inicio de la construcción, las obras siguen sin terminar. El “elefante blanco” de Punta del Este lo llamó el diario The New York Times.



Muchas circunstancias llevaron a que la construcción de la Trump Tower estuviera parada desde 2019, algunas atribuibles a los anteriores desarrolladores del proyecto, Felipe Yaryura (que falleció en 2018) y Moisés Yellati (cuñado del ex ministro argentino de Hacienda, Nicolás Dujovne quien tuvo una participación activa en el negocio); otras de índole financiera y otras vinculadas a problemas que enfrentó la Organización Trump a nivel global.



La historia dio un giro en noviembre del año pasado, cuando un grupo de propietarios de la torre decidieron conformar un fideicomiso para tomar el control del proyecto. Así, lograron reanudar las obras de reacondicionamiento en mayo de este año con Faroy SA como sociedad dueña del inmueble y la encargada de gerenciar y ejecutar el edificio.



“Quienes llevamos adelante el proyecto ahora somos mucho más austeros (que quienes estaban antes), enfocados en los ladrillos y en el cumplimiento de las obligaciones”, dijo en diálogo con El País el argentino Jorge Garber, referente del grupo de propietarios y presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción.



Al día de hoy está vendido más del 70% de los apartamentos cuyos propietarios son principalmente argentinos, uruguayos, brasileños y estadounidenses. Según estimó Garber, aún faltan vender aproximadamente 7.000 metros cuadrados (m2) y con ese dinero se realizará la terminación de los 12.000 m2 de amenities.



Desde la instauración del fideicomiso, las obras fueron divididas en tres etapas. La primera consiste en la terminación de tres apartamentos de diferentes tipologías, ubicados en el sexto piso, los cuales serán inaugurados en los primeros días de diciembre.

Torre Trump de Punta del Este, este martes. Foto: Ricardo Figueredo

El objetivo es que en la próxima temporada de verano, los inversores que visiten Punta del Este puedan conocer los apartamentos como una muestra de lo que será la torre una vez que finalicen las obras.



La segunda etapa está prevista para julio o agosto del año próximo y consiste en la entrega de aproximadamente tres apartamentos por mes, lo que le daría la posibilidad al grupo de propietarios de llegar a fines de 2022 con la entrega de toda la torre.



La tercera y última etapa se estima que concluya en 2023 con la construcción de los 12.000 m2 de amenities y servicios (hoy está avanzado hasta en un 30%), entre los que se incluyen cinco piscinas, spa, golf, gimnasio, restaurante, dos microcines, helipuerto, entre otros.



Para poder terminar el edificio se precisan aproximadamente unos US$ 30 millones que, según explicó Garber, se conseguirán a partir del dinero que los compradores vayan volcando mes a mes hasta la entrega final de los apartamentos.



En cuanto al valor de venta, el precio promedio de un apartamento en la Trump Tower oscila entre los US$ 5.000 y US$ 5.200 por m2, con variaciones en función del tipo de apartamento y su ubicación en la torre.



“Luego de la crisis que vivió el emprendimiento ya superamos la etapa de mostrar un showroom y por eso este verano estamos en otra instancia y vamos a mostrar apartamentos que estén terminados. Hoy estamos trabajando con más de 80 personas fijas, a buen ritmo y con un cronograma a punto”, manifestó Garber, quien además detalló que la torre está hipotecada ahora a favor de los compradores.



En relación a la participación de la familia Trump, el referente del grupo de propietarios explicó que actualmente “no tienen ningún rol” en el negocio.



Como ocurre con otros emprendimientos inmobiliarios de la compañía del expresidente estadounidense, la empresa otorgó la licencia de uso del apellido a cambio de una comisión por la venta de unidades.



“Ellos muestran su marca pero a la hora de la verdad esto se mueve con inversión privada, ellos no aportan nada. Cuando la torre se estancó por cuestiones financieras, los anteriores emprendedores tuvieron que hacer todo tipo de ingeniería para continuarla pero en ningún momento apareció (nadie de la familia) Trump para dar una mano”, indicó Garber.



Entre algunos de los motivos que explican la crisis que atravesó el edificio, el empresario dijo que hubo “decisiones desacertadas” por parte de los desarrolladores anteriores pero también circunstancias coyunturales, como el lanzamiento de otros lujosos emprendimientos inmobiliarios (como Fendi Chateau y Cipriani) que coincidieron con el proceso de construcción de la Trump Tower.



“Nadie de los que compraron en la torre Trump imaginó que iba a tener un dolor de cabeza de estos, pero eso quedó en el pasado”, concluyó Garber.