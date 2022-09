Todos los empleos están jaqueados y hay riesgo que desaparezca la clase media

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No existe “ninguna posición laboral que no esté jaqueada en este momento. Todos los trabajos sufrirán cambios o, incluso, muchos desaparecerán en los próximos años. No hay nadie que se salve. Hasta hace un tiempo se pensaba que la vulnerabilidad laboral afectaría a determinados sectores sociales o a los grupos con menor formación, pero ahora existe la convicción de que todos, de una forma u otra, seremos desafiados”.

Con esta contundente visión, el diputado Rodrigo Goñi, presidente de la Comisión Especial de Futuros en el Poder Legislativo, comenzó su ponencia en el evento El futuro del trabajo, organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) ayer.



La gran pregunta fue, ¿qué debemos hacer para influir sobre el futuro del trabajo y sus impactos? Las respuestas fueron multifactoriales, pero la formación contínua fue vista como el instrumento por excelencia para hacer frente.



En el Poder Legislativo se está dando una discusión ante la amenaza de una “desintegración social”, a partir de una eventual polarización de la fuerza laboral, según el grado de actualización que se tenga.



La Comisión Especial del Futuros está trabajando en temas como la mujer en el trabajo, formación, productividad y justicia social. Si bien Goñi no dio detalles, señaló que “el que no se prepare, quedará excluido. Y cuando se excluye, es más difícil integrarse”. Y agregó que “no se debe confiar en una renta básica universal”, que no tendrá capacidad para todos.

Ese comentario vino a colación del Monitor de Trabajo de Equipos Consultores, que arrojó que la mitad de los trabajadores uruguayos cree que las habilidades que se les va a exigir en el futuro van a cambiar.



Los más conscientes de ello son los jóvenes y las personas de mayor nivel educativo; también varía según el sector de la actividad.



Esto significa que la conciencia sobre necesidad de reconversión no está generalizada, explicó María Julia Acosta, directora de Desarrollo Social de Equipos Consultores.



En ese marco, la realidad apremia. Se calcula que el 70% de los jóvenes de hoy van a trabajar en una tarea que aún no existe.



José Pedro Derrégibus, director del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), explicó que no siempre se conocen los cursos que ofrece el instituto, los cuales no solo son de oficios dirigidos a personas desempleadas, sino de capacidades blandas para diferentes destinatarios, incluso en alianzas con empresas.

"Justo a tiempo"

Los diagnósticos sobre Uruguay coinciden: existe un envejecimiento poblacional que hará disminuir la fuerza laboral, y un desafío tecnológico para el que aún no estamos preparados. Pero “estamos a tiempo”, alentó Ignacio Apella, economista para Protección Social del Banco Mundial.



Su fundamento es que los estragos se notarán a partir de 2040, año en el que se terminará el bono demográfico (período en el que hay una baja tasa de dependencia: proporcionalmente hay más personas en edad activa que en edades dependientes como menores de 14 años y mayores de 65 años).



Apella propuso medidas concretas, como desarrollar instrumentos que incentiven el retraso del retiro del mercado de trabajo (flexibles, no normativos) y esquemas que promuevan una mayor participación laboral femenina, para aumentar el mercado laboral.

Otra herramienta es reformar el sistema educativo, que se dirija más a las habilidades cognitivas y socio-emocionales.



“El tamaño de la fuerza laboral va a decrecer, hay que aumentar la productividad per cápita desde ahora. Y también aumentar el ahorro; Uruguay está ahorrando menos del 16% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo de los países de la OCDE”, afirmó Apella.



Explicó que a futuro no necesariamente aumentará el desempleo en el país (de hecho, se ha mantenido igual, por debajo del 10%, desde hace 10 años), pero sí se va a dar un “cambio de perfil”, por la automatización masiva de procesos.



Advirtió que ha crecido el empleo en tareas cognitivas no rutinarias (lo que es bueno y está alineado con los países desarrollados), pero también crecieron las actividades rutinarias, lo que debería revertirse. De lo contrario, la polarización laboral (calificaciones y salarios muy altos por un lado, y calificaciones y salarios muy bajos por otro), aumentará la desigualdad social.



Además, las tareas que generalmente cumple la clase media podrían verse afectadas, con el riesgo de desaparecer de no tomarse medidas.



Uruguay cuenta con buen número de programas acordes a la educación continua, pero, a su entender, no hay un “sistema”, el que además requiere una mayor participación del sector privado en la definición de programas de capacitación.



El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con el Banco Mundial, lleva a cabo el proyecto O*Net UY, que consiste en una base de datos y mapeo de las ocupaciones que existen en el país y sus características, que ayudarán a entender cómo cambiarán los requerimientos. Hasta ahora se han incluido 23 ocupaciones. Uruguay será el primer país de la región en contar con este sistema, útil para políticas públicas.

Zonamerica

Martín Dovat, gerente general de Zonamerica, mostró una realidad optimista al liderar un parque de negocios que representa un conjunto pujante de la economía nacional.



Afirmó que Uruguay es visto en el exterior como capaz de generar renovación y puestos tecnológicos. Recordó que este país es uno de los mayores exportadores de software del mundo per cápita, en especial a Estados Unidos y Reino Unido, y que, por ejemplo, Sabre (tecnológica en la industria de viajes) eligió a Uruguay para uno de sus centros globales.



Asimismo explicó que la Fundación Zonamerica desarrolla el proyecto EdTech, y que se podría establecer una alianza con Inefop para ampliar su base de estudiantes con becas.

Las visiones

Ignacio Apella

Economista del Banco mundial

“Uruguay entró en un proceso incipiente de polarización laboral. Puede desaparecer la clase media, es necesaria la discusión ahora de estos temas y que entren en las políticas públicas”.



Martín Dovat

Gerente general Zonamerica

“Con el proyecto Edtech de nuestra fundación se desarrollan nuevos perfiles laborales, en el marco de la transformación digital. El 95% de los egresados salen empleados”.



María J. Acosta

Directora de Equipos Consultores

“Las mujeres siempre están atrás de la capacitación, haciendo más cursos que los hombres y pensando que así van a tener más cabida laboral, pero se sabe que no es así”



José Derrégibus

Director de Inefop

“Damos cursos que no se conocen, por ejemplo, de habilidades digitales para analfabetos digitales hasta ciberseguirdad. Estamos con cursos en la nube, y facilitamos bootcamps”