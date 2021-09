Tensión en el puerto por falta de acuerdo

Ante la falta de acuerdo por “jornales asegurados”, entre la Terminal Cuenca del Plata (TCP, propiedad en un 80% de la empresa belga Katoen Natie y en un 20% de la Administración Nacional de Puertos) y sus trabajadores, la tensión crece por “medidas abusivas”, “falta de voluntad” y “temas ideológicos”, según señalaron ambas partes.

El paro fue comenzado por los trabajadores de TCP el lunes y luego se adhirieron los trabajadores de Montecon, se espera que finalice mañana a las 11 horas, pero las autoridades del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), no descartan que ante una falta de acuerdo, la medida se extienda a otros sindicatos y locaciones en el país.



En tanto, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. en conversación con El País sostuvo que su meta “es lograr que haya un acuerdo que permita levantar las medidas”.



Sobre esto dijo que hay “mucha preocupación. Está afectando al sector exportador e importador, afecta a toda la actividad productiva. Un paro de 72 horas, en un momento en donde todo el tránsito marítimo está afectado y que la llegada de barcos es más difícil, que justo se agregue una dificultad de acceso al puerto, es un problema. Tenemos muy clara la importancia de encontrar soluciones”, afirmó el ministro.



“No voy a negar que el sindicato ha marcado con fuerza su crítica al acuerdo alcanzado en TCP. Eso no significa que pueda haber soluciones al conflicto que tiene que ver con la negociación de un convenio. Ese es el tema de fondo, el tema real. Lo que está arriba de la mesa, es una negociación de un convenio colectivo”, agregó.



Por otro lado, el secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, señaló a El País que les “consta que el ministerio está buscando una salida favorable para ambas partes”.



Sin embargo, afirmó que hasta el 21 de setiembre fue la última prórroga establecida en el ministerio para alcanzar un acuerdo, pero que aún se está “bastante lejos de acordar”.



A su vez, la dirigente del Supra, Vanessa Peirano, explicó a El País que el reclamo es la garantía de jornales para los trabajadores. Su propuesta es de 20 jornales asegurados al mes, a diferencia de los 13 que marca la normativa vigente.



Ante el rechazo de la propuesta del sindicato por parte de la empresa, Peirano expresó: “Nos parece bastante abusiva la negativa tan tozuda y sin fundamento. No queremos hacer paro, porque se siguen perdiendo jornales, se detiene la actividad y sabemos que es un perjuicio importante para nuestra actividad, pero es la herramienta que tenemos. Es un tema ideológico porque claramente entendemos que la empresa tiene opciones de garantizar jornales y debería hacerlo”.



A su vez, criticó que al estirar los plazos, “se va a ratificar el acuerdo de la extensión, el acuerdo que hizo con el gobierno donde obtiene el monopolio y seguir trabajando con mano de obra barata”.



Del mismo modo, explicó que en un principio habían propuesto desde TCP el acuerdo de bonos, pero el sindicato optó por pedir que se aseguren los 20 jornales. En este sentido, la empresa decidió, según Peirano, “echarse para atrás con los bonos y rechazar los jornales”. A su vez, El País informó el martes que la empresa belga emitió un comunicado en el que afirma que el paro “es una medida abusiva” y que “atenta contra el comercio exterior”, además de ser “una clara movida política para desestabilizar”.

Bonificación de tarifas

Por otro lado, Katoen Natie informó a través de un comunicado al que accedió El País, que a partir del 1° de octubre la terminal aplicará una bonificación de US$ 41,50 por contenedor, a las cargas de tránsito internacional de entrada e importaciones en régimen de admisión temporaria.



Esta bonificación, que busca incentivar el comercio de transbordo y tránsito, “se incrementará a US$ 89,50 por contenedor cuando TCP alcance la segunda etapa como fuera previsto en el Anexo V del acuerdo de 25 de febrero de 2021, entre la República Oriental de Uruguay y Katoen Natie”, agregó el comunicado.



Este anexo comprende que la segunda etapa del acuerdo “comenzará el primer día del mes posterior a que TCP haya operado durante un mes completo los servicios marítimos agregando anualmente al menos 20.000 movimientos de contenedores del comercio exterior a los volúmenes operados en el año 2020, atraídos a TCP gracias a la aplicación del artículo 72 (sobre que las actividades de operación de contenedores estarán concentradas en las instalaciones especializadas a este fin)”, del decreto emitido el 28 de abril de 1994.



El descuento, aplica a los conceptos de Logistic Fee y Protección a Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP).



En cuanto al primero, el monto actual es de US$ 231, 50, el cual tendría un descuento de 12%, pasando a US$ 204 el 1° de octubre. Una vez que comience la segunda etapa, el descuento se incrementaría a 26%, por lo que el monto se reduciría a los US$ 172.



En tanto, para PBIP el monto actual es de US$ 115, el cual, con el descuento del 12% que comenzará el 1° de octubre, pasará a US$ 101. En esta línea, cuando comience la segunda etapa, al incrementarse el descuento a 26%, el monto pasaría a ser US$ 85.



El descuento aplica exclusivamente para contenedores en los que la totalidad de su contenido corresponda a una importación en régimen de admisión temporaria o se trate de mercadería en tránsito internacional.