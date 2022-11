Temporada de verano 2023: ¿Qué precios, nivel de reservas y expectativas hay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 2022 está cada vez más cerca de llegar a su fin, pero en los últimos meses del año los operadores turísticos de los principales balnearios esperan con ansias que tanto el público local como extranjero comience a realizar consultas sobre precios y estadía, principalmente para enero y febrero.

Desde el inicio de la pandemia, el sector turístico se ha visto golpeado por la falta de movimiento en los principales departamentos costeros (Maldonado, Rocha, Canelones y Colonia) y les ha costado volver a retomar el ritmo de reservas pre covid-19. Ahora, ¿qué esperan algunos de los referentes del sector turismo para la temporada 2023?.



Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este-Maldonado, señaló a El País que el nivel de reservas “viene movido, mejor que el año pasado”. Según Sena, las casas y apartamentos de alto nivel están casi todas alquiladas para fin de año, la primera quincena de enero y algunas de ellas también durante todo enero. “Las casas de alto valor en José Ignacio, La Barra y Portezuelo ya están tomadas”, aseguró.



Los precios en el Este varían según las prestaciones que brinde el lugar elegido, pero Sena indicó que una casa o apartamento de uno o dos dormitorios cuesta aproximadamente entre US$ 1.800 y US$ 2.500 para la primera quincena, mientras que para febrero el precio puede bajar un poco.

A su vez, algunas propiedades con prestaciones un poco mejores pueden costar entre US$ 2.800 y US$ 4.500 para el mes de enero, aunque el precio ya sube más cuando se buscan propiedades grandes con piscina, ya que estas están costeadas entre US$ 5.500 a US$ 7.500.



“Hasta ahora y viendo los alquileres ya concretados, la primera quincena cuenta con un 60% de ocupación en lo que respecta a propiedades de buena calidad, aunque aún quedan muchísimas propiedades de dos y tres dormitorios. Por otro lado, en cuanto a las propiedades de calidad media nos encontramos en un 40% de ocupación hasta el momento”, explicó Sena.



Sin embargo, la ecuación cambia para la segunda quincena de enero. En este caso, las reservas “aún no se están dando”, según dijo Sena a El País. Aseguró que esto se debe a que la clase media argentina tiene muchas dificultades para venir por la brecha cambiaria que existe en este momento, por lo que vacacionar en Uruguay ya no les conviene como antes por un tema de costos. Es así como los apartamentos de un dormitorio se verán muy afectados para esta temporada. Por ello, Sena prevé que en el Este contarán con un nivel de turismo “inferior a la pre pandemia pero mejor que en 2021 o 2022”.



Consultado sobre si están ideando alguna medida en especial para contrarrestar esta falta de turistas, Sena comentó que están trabajando en conjunto con el Estado para intentar de que no se le cobre el IVA a no residentes en alquileres, restaurantes y hotelería, como también el descuento del IRPF en alquileres a no residentes que paguen con tarjeta.

Sobre la situación en Rocha, Ricardo Pereira, representante de la Cámara Inmobiliaria de dicho departamento, dijo a El País que lo que han visto hasta ahora es que las reservas son muy escasas, menores que el año pasado. “En la primera quincena de enero es donde hay algún tipo de consultas y movimiento, para el resto de la temporada poco y nada”, aseguró.



Rocha cuenta con una amplia variedad de balnearios para elegir, pero Pereira sostuvo que Aguas Dulces, Valizas y la Barra del Chuy son los destinos que “van a andar mejor”, mientras que en La Paloma, La Pedrera y Punta del Diablo “habrá más problemas ya que dependemos sobre todo del público argentino y brasileño para que tengan buen movimiento”.



Si hablamos de precios, un alquiler en La Paloma ronda entre los US$ 100 a US$ 120 por día, aunque Pereira aseguró que también se realizan muchos alquileres en pesos uruguayos debido a que la principal demanda en el último tiempo proviene del público nacional. En este caso, los precios varían entre $ 3.500 y $ 4.500 por día. Aquí las propiedades con más demanda hasta el momento son las casas sobre la playa, aunque estas “no mueven mucho la aguja ya que no son más de 30 o 40’’, según Pereira.



Sin embargo, estas no llegan a costar tanto como en el Este, ya que lo máximo que se pide por ellas son US$ 200 por día. En cuanto a Punta del Diablo y La Pedrera, Pereira explicó que allí los valores son más altos que en La Paloma, ya que se pueden encontrar propiedades de hasta US$ 170 por día.



Por otro lado, si se busca un precio más bajo que el de los balnearios anteriores, en Valizas o Aguas Dulces se pueden llegar a encontrar alquileres a US$ 80.



Andres Castellanos, Presidente de la Cámara Inmobiliaria de Colonia, indicó que las reservas se encuentran “a ritmo lento”. Sin embargo, la situación no preocupa tanto como en los demás departamentos, ya que Colonia “es un destino que tiene turismo todo el año y no es tan estacional como en el caso de Punta del Este, por lo que vivimos naturalmente la situación ya que no contamos con esa zafralidad”, dijo Castellanos.



“Hasta el momento las reservas para enero se encuentran alrededor del 20%, un 6% más alto de lo que fue en la temporada anterior”, agregó Castellanos.

El movimiento esperado para el público local e internacional

Consultada sobre la incipiente temporada de verano, Beatriz Carámbula, presidenta de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), dijo a El País que la temporada será mejor que la del año pasado, gracias a que las fronteras están completamente abiertas, hay mejor estabilidad laboral, las restricciones sanitarias cesaron y además la economía uruguaya se encuentra más restaurada. “Eso genera que la gente esté más positiva, con otra cabeza y más proclive a alquilar”, indicó.



Además, hizo énfasis en la frecuencia de conectividad con Brasil, ya que varias aerolíneas han aumentado sus vuelos semanales hacia Uruguay, por lo que se espera que más turistas lleguen a partir de diciembre y los primeros días de enero a las costas uruguayas. A su vez, en diciembre comienzan a llegar turistas de diversas nacionalidades gracias a los cruceros que parten de diversas locaciones en el mundo. En cuanto a los alquileres en los balnearios, Carámbula sostuvo que el nivel de consultas es igual que el de la temporada pasada, pero lo que está cambiando son la cantidad de días que las familias deciden alquilar una propiedad.



“Quienes alquilan ahora lo suelen hacer por 10 días, aunque el público de clase media-alta sigue optando por 15 días. La situación de la región complica la llegada de extranjeros a los balnearios, pero los que cuentan con una situación económica holgada vendrán, sobre todo las familias grandes, quienes suelen alquilar las propiedades de primera línea”, aseguró.



Respecto a Canelones, Carámbula explicó que luego de la pandemia muchas casas -sobre todo en Atlántida y Parque del Plata- se alquilaron anualmente, por lo que la cantidad de propiedades para alquiler en temporada ha bajado. Sin embargo, según la presidenta de la CIU, Parque del Plata será el balneario estrella durante este verano, ya que es el lugar donde se han generado más consultas hasta el momento.